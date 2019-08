Wo Hitze, Starkregen und Flut zu Problemen werden

Kreis Segeberg.. Die Hitze treibt uns in diesen Tagen wieder den Schweiß aus den Poren. Doch nicht überall empfinden wir die Belastung gleich. In Norderstedt schwitzen diejenigen am meisten, die in den Gewerbegebieten Nettelkrögen, rund um die Stettiner Straße und an der Oststraße arbeiten.

Wo sind die Hot Spots in den Städten? Wo drohen bei Starkregen Überflutungen? Die Stadt- und Kreisverwaltungen müssen auf den Klimawandel und seine Wetterextreme vorbereitet sein. Das Norderstedter Rathaus arbeitet bereits seit 2014 mit einer umfangreichen Stadtklimaanalyse. Die Kreisverwaltung Segeberg hat jetzt eine Risikoanalyse für Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt und Bad Segeberg vorgestellt. In Norderstedt haben externe Fachleute untersucht, wo die Hitzepunkte und die kühlen Stadtbereiche liegen. Das Ergebnis: Dort, wo mehrstöckige und Gebäude mit großer Fläche stehen wie in den Gewerbegebieten, fängt sich die Sonne, zieht kein kühlender Wind durch. Die Folge: In den stark bebauten und versiegelten Bereichen ist die Hitze eine größere Gefahr für die Gesundheit, der Kreislauf wird stärker belastet, wovon besonders die wachsende Zahl älterer Menschen betroffen ist. Dazu kommen die Wetterextreme. „Die Einsätze aufgrund von Sturm- und Regenschäden nehmen zu", sagt Norderstedts Gemeindewehrführer Fabian Wachtel. Überforderte Gullys, voll gelaufene Keller und umgestürzte Bäume, die Wege und Straßen versperren – oft müssten die Feuerwehrleute mehrmals am Tag ausrücken. „Wir erleben immer wieder, dass sich die Wolken über einzelnen Stadtteilen abregnen und andere verschont bleiben", sagt Wachtel – eine Aussage, die sich mit den Erkenntnissen der Analyse des Kreises Segeberg deckt. Die Gutachter haben für Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt und Bad Segeberg ermittelt, wo die Mennschen am meisten unter der Hitze leiden und die Gefahr von Überflutungen droht. Auch hier sind die inneren Bereiche mit starker Bebauung und versiegelten Flächen die heißesten Zonen. In Henstedt-Ulzburg gilt das für den Bereich nordwestlich des Bahnhofs Ulzburg und das Gewerbegebiet Ulzburg. In Kaltenkirchen konzentriert sich die Hitze auf die City, die Bereiche rund um den Bahnhof und entlang der Hamburger Straße. Das Gewerbegebiet im Südosten der Stadt zeichnet sich ebenfalls durch ein stark erhöhtes Hitzerisiko aus. In Bad Bramstedt haben die Gutachter die nördliche Innenstadt, die daran anschließende Umgebung der Grundschule Maienbeeck, den Bleeck, das Areal östlich des Bahnhofs, den Einzelhandel mit dem Gewerbegebiet Süd und das Gewerbegebiet Nord als stark hitzebelastet ausgemacht. Bis 2100 wird es immer wärmer Die Jahresmitteltemperatur im Kreis könnte bis zum Jahr 2100 um 3,8 Grad steigen. Von 1951 bis 2018 hat der Jahresmittelwert um knapp 1,7 Grad zugelegt, er lag zwischen 1951 und 2018 bei 8,6 Grad. Am stärksten zunehmen werden laut Prognose die Hitzeereignisse, die Tage mit mehr als 30 Grad. Die heißesten Sommer gab es 1997, 2003, 2006 und 2018.

Tage mit Frost gingen in den letzten 67 Jahren um gut zehn Tage zurück. 2018 zählt zu den drei trockensten Sommern der vergangenen 140 Jahre. Es fielen nur 109 Millimeter Niederschlag – etwa die Hälfte der üblichen Menge. Die Zahl der Starkregentage könnte sich bis zum Jahr 2001 verdoppeln.

3 von 3 In Bad Segeberg sind mehrere Flächen stark versiegelt, etwa die Parkplatzflächen um Möbel Kraft, der Innenstadtbereich mit Hamburger Straße, Kirchstraße, Kurhausstraße und Marktplatz. Auch für heftige Regenfälle haben die Gutachter mögliche Gefährdungsgebiete ermittelt. In Bad Bramstedt sollten neue Siedlungs- und Gewerbegebieten nur noch mit Wasserrückhalt in der Fläche geplant werden – und mit Grundstücken, auf denen Regen versickern kann. In Bad Segeberg gilt das Schadensrisiko als relativ gering, in Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen benennen die Fachleute mehrere gefährdete Gebiete. „Ein sehr nasser Sommer und Herbst 2017, gefolgt von Hitze und einer lang anhaltenden Trockenheit im Sommer 2018 liegen hinter uns, und auch in diesem Jahr ist es sehr trocken“, sagt Landrat Jan Peter Schröder. Die Landwirtschaft habe Einbußen bei den Erträgen verkraften müssen, Teiche seien ausgetrocknet, kleinere Flächenbrände hätten gelöscht werden müssen. Starkregen habe Keller geflutet und Straßen überschwemmt. „Auch wenn die Auswirkungen des Klimawandels hier im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland und der Welt voraussichtlich schwächer ausfallen werden, sei es nötig zu handeln und sich anzupassen. Die Gutachter haben dem Kreis und den Städten und Gemeinden Handlungsvorschläge gemacht, um sich gegen Hitze und Flut zu wappnen. Gegen die Hitze: Wichtig sind der Erhalt und die Ausweisung von Kaltluftschneisen und Grünflächen. Dächer und Fassaden müssen begrünt werden. Mauern, Straßen und Wege sollten heller werden. Wasserspiele und Trinkbrunnen sollten gebaut werden. Außerdem schlagen die Gutachter Infokampagnen für die Bevölkerung vor. Gegen die Flut: Damit Starkregen abfließen kann, sollten Eingänge erhöht, wasserspeichernde Bürgersteige gebaut, Überschwemmungsflächen eingerichtet und Siele häufiger gereinigt werden.