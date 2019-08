Warnung vor den Tricks der Internet-Betrüger

Norderstedt.. Der Seniorenbeirat Norderstedt warnt vor Internet-Betrügern. Die Methoden derjenigen, die es auf das Geld ihrer Opfer abgesehen haben, hätten sich gewandelt. „Früher klingelten sie an der Tür und versuchten, billige Waren wie Teppiche oder Silberbesteckkästen für teures Geld zu verkaufen“, sagt der ehemalige Polizist und Sicherheitsbeauftragte des Norderstedter Seniorenbeirats, Michael Metzler. Heute sei das Internet die Falle.

Ohne großen Aufwand verschickten die Betrüger E-Mails, in denen es darum gehe, dass sich ein angeblicher Rechtsanwalt meldet, der vom Tod eines bislang unbekannten Verwandten berichtet und dem Adressaten ein größeres Erbe in Aussicht stellt. „Auf diese Weise weckt der Verfasser das Interesse und versucht dann in der E-Mail oder in weiteren E-Mails, an ihre Daten und insbesondere an ihre Kontonummer zu kommen. „Da ist in jedem Fall Vorsicht geboten“, sagt Metzler.

Die Mails seien häufig in schlechtem Deutsch geschrieben. Sie enthielten keine Informationen zum Verfasser, oder sie seien falsch. „Falls sie Adressen des Verstorbenen oder auch eine Adresse des angeblichen Anwalts enthalten, kann man diese im Internet recherchieren. Meistens sind diese Anschriften nicht existent“, sagt Metzler. Der Traum von einer üppigen Erbschaft entpuppe sich als böse Falle.

Viele zahlen aus Scham oder Angst vor Unannehmlichkeiten

Als weitere gemeine Masche hat der Sicherheitsberater des Seniorenbeirats den Trick ausgemacht, ältere Menschen per E-Mail anzuschreiben, um ihnen mitzuteilen, man habe sie erwischt, wie sie sich auf pornografischen Seiten eingeloggt haben. Um weiteren „Ärger“ zu vermeiden, werde der Adressat aufgefordert, einen bestimmten Geldbetrag auf ein Konto, meistens im Ausland, zu überweisen.

Gelockt würden Senioren auch mit dem Trick, „paysafe- Karten“ (Online-Bezahlkarten) zu kaufen und die Codes per E-Mail an den Absender zu übermitteln, der dann leichtes Spiel habe. „Obwohl die Adressaten genau wissen, dass sie nie solche Seiten aufgerufen haben, folgen sie dann doch den Anweisungen der Täter und zahlen aus Angst vor Unannehmlichkeiten und aus Scham“, sagt Metzler. Er empfiehlt allen, die unsicher oder schon in die Online-Betrugs-Falle getappt sind, sich bei der Polizei zu melden und gegebenenfalls Anzeige zu erstatten.