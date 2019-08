Werner-Rennen – In Hartenholm kesselt es ab heute

Hasenmoor/Hartenholm.. Jetzt kesselt es wieder ordentlich auf dem Flugplatz Hartenholm im Ortsteil Fuhlenrüe in Hasenmoor. Das Werner-Rennen mit 50 Live-Bands und zahlreichen Motorsport-Aktionen an vier Tagen beginnt am heutigen Donnerstag. Bis Sonntag rechnet der Veranstalter mit etwa 30.000 Besuchern, etwas weniger als 2018 bei der Wiederholung des ersten Kultrennens aus dem Jahr 1988 zwischen dem Comic-Zeichner Rötger „Brösel“ Feldmann und seinem Freund Holger Henze. Wohl auch deshalb, weil dieses Mal nur sein Bruder Andi Feldmann gegen den Auswanderer Konny Reimann das Promi-Rennen bestreitet.

Nur wenige Anlieger fürchten die Ruhestörung in der Nacht

Aus den guten Erfahrungen des Vorjahres, als es an der Organisation kaum etwas zu beanstanden gab, sind die meisten Menschen in den beiden Gemeinden Hasenmoor und Hartenholm freudig gespannt auf das Festival. Nur ein gutes Dutzend direkter Anlieger des Geländes an der B 206 ist genervt von drohender Ruhestörung bis spät in die Nacht.

„Ich freue mich auf das Werner-Rennen“, sagt Frank Lütt, seit Ende Juni neuer Bürgermeister von Hasenmoor. „Endlich ist wieder mal was los im Dorf. Das haben wir ja nicht so oft hier auf dem Land.“ Sein Sohn fahre sogar beim Stock-Car-Rennen mit. Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter klappe gut. Da die Bundesstraße 206 diesmal nicht für den Durchgangsverkehr gesperrt ist und sich alles nördlich der Bundesstraße abspielt, dürften sich die Staus in Grenzen halten, sagt Lütt. Auch die Verkehrslenkung sollte besser funktionieren, da die Schilder ganz neutral gehalten sind. „Voriges Jahr, mit dem Werner-Logo drauf, waren sie natürlich die ersten Souvenirs für die Fans – und die Verkehrslenkung brach zusammen.“

Die meisten Bewohner im Dorf, die je nach Lage Freitickets für zwei bis vier Tage erhalten haben, sehen dem Festival positiv gestimmt entgehen, sagt Lütt. Bei einer Einwohnerversammlung vor zwei Wochen wurden alle ausführlich informiert, Kritik wurde an dem Abend nicht geäußert. Einige direkte Anlieger seien aber gegen das Spektakel. „Der Rest im Dorf ist glücklich.“

Anlieger Hauke Kravenburg hat nichts gegen das Rennen – er verdient daran.

Foto: Burkhard Fuchs

Diese Einschätzung bestätigt Hauke Krayenborg. Der Landwirt ist einer der unmittelbaren Nachbarn des Festivalgeländes. „Letztes Jahr hat mir das Werner-Rennen sehr gut gefallen, alles ist friedlich verlaufen“, sagt er, gibt aber zu, dass er auch persönlich davon profitiere, weil er dem Veranstalter Land verpachte habe. Sein Nachbar, der Erdbauunternehmer Steffen Wrage, ist dagegen erklärter Gegner des Festivals und hatte am vergangenen Wochenende zu einer Gegendemonstration aufgerufen, an der nach seinen Angaben etwa 15 Festival-Gegner teilnahmen. Auch wenn die Musik und der Motorenlärm gegen Mitternacht aufhörten, „geht der Lärm auf den Campingplätzen ja danach weiter“, sagt Wrage. Nicht nur für die Menschen, auch für das Rehwild im Naturschutzgebiet werde es laut. „Man kann es nicht allen recht machen“, sagt Bürgermeister Lütt. Der Veranstalter sei auf die Bedürfnisse der Anwohner eingegangen. Die Zäune wurden mit größerem Abstand um die Grundstücke verlegt. Die Musikbühnen seien gedreht und auf drei reduziert worden, um den Schallpegel zu senken. Nachts soll auf den Campingplätzen verstärkt für Ruhe gesorgt werden.

Die Feuerwehr fährt im Geländewagen Streife

Sogar Fahrzeuge für die Feuerwehrleute stellt der Veranstalter, wie Wehrführer Tim Mielke berichtet. So führen die 370 Einsatzkräfte, die aus 17 Wehren im Kreis Segeberg in mehreren Schichten rund um die Uhr im Einsatz seien, in normalen Geländewagen über das Festivalgelände. Im vorigen Jahr habe es lediglich drei kleine Einsätze gegeben – ein brennender Reifen, eine brennende Matratze, ein Anhänger in Flammen und eine Ölspur auf der B 206.

Hartenholms Bürgermeister Karl-Heinz Panten, der vor der Veranstaltung im vorigen Jahr noch ein ähnliches Chaos wie 1988 befürchtete, zeigt sich gelassen. „Aufgrund der Erfahrungen im vergangenen Jahr, als es nichts zu beanstanden gab, sehen wir der Veranstaltung positiv entgegen.“ Nur zwei Gullydeckel seien 2018 verschwunden.

Edeka-Marktleiterin Bärbel Pohlmann hat die Frikadellen schon gebraten.

Foto: Burkhard Fuchs

Besonders freut sich Bärbel Pohlmann vom Edeka-Markt in Hartenholm auf das Rennen. Sie verzichtet für die anreisenden Werner-Fans auf ihre Mittagspause. Die Getränke- und Zigarettenvorräte, vor allem Eis und Alkoholika, seien aufgefüllt, Frikadellen und Hähnchenkeulen vorbereitet, sagt die Kauffrau mit einem entspannten Lächeln.