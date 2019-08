Stadtwerke und zwei Innungen schließen Vertrag

Norderstedt.. Die Stadtwerke Norderstedt, die Sanitär-Heizungs-Klima-Innung und die Innung für Elektrohandwerke haben eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben und sich damit zu ihrer engen Zusammenarbeit bekannt.

Durch die Energiewende würden die Anforderungen an eine nachhaltige, umweltfreundliche und dezentrale Energieversorgung steigen. Einst getrennte Versorgungsbereiche wie Strom, Wärme und Mobilität müssten eng miteinander verbunden werden, um die wechselhafte Verfügbarkeit von Energie aus erneuerbaren Quellen in der täglichen Versorgung auszugleichen. „Nur wenn es uns gelingt, die städtischen und die häuslichen Infrastrukturen eng aufeinander abzustimmen, können wir langfristig eine sichere, effiziente und nachhaltige Versorgung der Stadt Norderstedt erreichen“, sagt Axel Gengelbach, Werkleiter Netze und Technik der Stadtwerke.

„Unsere Arbeit beginnt dort, wo die der Stadtwerke endet. Von der Beratung über die Installation und die Wartung sind wir der fachliche Ansprechpartner für den Haushalt“, sagt Andreas Münster, Obermeister der Innung für Elektrohandwerke. „Und was fast noch wichtiger ist: Wir sorgen im Falle einer Störung dafür, dass die Versorgung im Haushalt schnellstmöglich wieder hergestellt wird“, sagt Lars Krückmann, Obermeister der Sanitär-Heizungs-Klima-Innung.

Die Kooperationspartner wollen sich in einem eigens dafür gegründeten Ausschuss regelmäßig austauschen. Man sei sich einig: Obwohl sich die Stadtwerke und die Innungsbetriebe in einem Markt bewegen, seien sie keine Konkurrenten. „Ganz im Gegenteil. In einer wachsenden Stadt wie Norderstedt schaffen wir gemeinsam Ausbildungs-und Arbeitsplätze und sichern so unsere Existenz“, betonen Münster und Krückmann.