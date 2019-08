Weinfest – Edle Tropfen, nette Leute, gute Musik

Norderstedt.. Den Wein deutscher Winzer unter freiem Himmel genießen, dazu Live-Musik und nette Gesellschaft – das 33. Weinfest am Ochsenzoll steht an. Die Interessengemeinschaft Ochsenzoll lädt von Freitag, 30. August, bis Sonntag, 1. September, auf den Schmuggelstieg. Die Wein-Fans erwarten edle Tropfen aus den besten Anbaugebieten des Landes und ein Musikprogramm auf gleich zwei Bühnen, je eine auf der Norderstedter und der Hamburger Seite des Schmuggelstiegs. Den Auftakt auf Schleswig-Holsteiner Seite macht am Freitag um 18 Uhr die Band Rena mit Blues, Rock, Pop, Funk, Soul und Jazz. Auf der Hamburger Seite gibt’s gleichzeitig eine Weinparty mit Oldies, Schlager, Rock, Pop und Musik von heute.

Um 20 Uhr wird die Live-Musik für die Siegerehrung des „Schmuggler des Jahres“ eine Pause einlegen. Die Händler ehren jedes Jahr eine Norderstedter Persönlichkeit, die sich durch besonderes Engagement, durch Einfallsreichtum oder durch besondere Hartnäckigkeit, vielleicht auch auf gelegentlich etwas verschlungenen Wegen, um das öffentliche Wohl verdient gemacht hat. Im vorigen Jahr durfte sich Maike Rotermund über den Titel freuen. Sie erhielt den Preis für großes Engagement bei der Betreuung von Sportlern mit Handicap.

Am Sonnabend spielt auf der Norderstedter Bühne von 18 Uhr an der Mendocino Express. Die vier Musiker spielen seit mittlerweile 13 Jahren Kultschlager aus den 70er-Jahren – in passender Kostümierung. Auf Hamburger Seite spielt gleichzeitig die Soft-Ice Showband Hits der 60er-, 70er- und 80er-Jahre.

Am Sonntag gibt es zum Abschluss des Weinfestes in Norderstedt von 14 Uhr an stimmungsvolle Akustik-Klänge des Duos Jessen und Melzer. Es spielt unter anderem Coversongs von den Dire Straits, Santana, Pink Floyd und Eric Clapton. Auf der Bühne in Hamburg treten von 14 bis 18 Uhr „Two4You“ auf – die Band verspricht mitreißende Party-Musik!

Weinfest am Ochsenzoll, Fr-So, 30.8-1.9, 18.00-24.00 (Fr), 14.00-24.00 (Sa), 12.00-19.00 (So), Schmuggelstieg. Eintritt frei