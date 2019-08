Vorsicht! Der klaut – und niemand merkt es

Tim Simon will es wissen: Am Sonnabend präsentiert er seine neue Zauber-Show.

Norderstedt.. Er klaut Fingerringe und kettet sie aneinander. Er kann in Sekundenschnelle den guten alten Zauberwürfel knacken, und er lässt Tische durch den Raum schweben. Nur eines gibt es bei Tim Simon nicht – schwarze Zylinder und weiße Kaninchen. Dafür aber eine fünfte Dimension. So heißt seine magische Show, mit der er jetzt auf die Bühne des Norderstedter Kulturwerks geht. Premiere ist am Sonnabend, 31. August, eine zweite Vorstellung findet am Sonntag, 1. September, statt. „Die fünfte Dimension soll im Kopf des Publikums entstehen“, sagt der erst 16-Jährige, der gerade seinen Mittleren Schulabschluss bestanden hat und eine Ausbildung zum Mediendesigner beginnen will. Die Hälfte seines jungen Lebens hat er schon der Zauberei gewidmet. Als siebenjähriger Steppke erhielt er zu Weihnachten einen Zauberkasten. Sofort probierte er erste Kunststücke aus, die Familie war sein treues Publikum.

Auch als Schauspieler hat er sich schon ausprobiert. Seit neun Jahren ist er Mitglied beim Norderstedter Amateurtheater Pur und überzeugte zuletzt 2018 beim Weihnachtsmärchen als Titelheld Kalle Blomquist. Unterstützt wird Tim von seinem Vater Tilo Guckuck. Der Musiker sorgt bei den Auftritten seines Sohnes für die Technik.