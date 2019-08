Kreis Segeberg 200 Zuschauer beim Trecker-Filmfest in Leezen

Leezen.. Aufgebrezelt, als führen sie in die Oper, ausstaffiert mit gekühltem Sekt und bequemen Sitzmöbeln strömten gut 200 Filmfans am Sonnabendabend auf eine abgeerntete Maiskoppel nach Leezen zum James-Bond-Gucken. Auf 80 Treckern kamen sie, zum Teil echte Oldtimer, die liebevoll restauriert schon für sich allein eine große Show waren. Der Norderstedter Saatgut-Anbieter Euralis hatte zum „Trecker-Kino“ auf den Acker der Familie Teegen geladen, mitten im Niemandsland, direkt an der Dorfgrenze zu Kükels, kurz vor Bad Segeberg.