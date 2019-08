Karl-May-Spiele: 3000 Euro für 300.000. Besucherin

Bad Segeberg.. Ute Thienel, Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele, begrüßte am Freitagabend vor mehr als 7.500 Zuschauern die 300.000. Besucherin des Abenteuers „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“ im Freilichttheater am Kalkberg und überraschte sie mit einem Geldgeschenk in Höhe von 3000 Euro. Lore Schümann aus Pansdorf war mit ihrer Familie nach Bad Segeberg gekommen, sie besucht die Karl-May-Spiele seit mehr als 30 Jahren.

Die glückliche Gewinnerin saß in Block A, Reihe 15, auf Platz 437. Ute Thienel holte den Jubiläumsgast auf die Bühne und lüftete das Geheimnis um den Preis: Lore Schümann erhielt je einen Cent für jeden bisherigen Besucher. Der Preis wurde von Bad Segebergs Bürgermeister Dieter Schönfeld übergeben. Als symbolische Anzahlung brachte der Aufsichtsratsvorsitzende der Kalkberg GmbH einen Geldsack mit 3000 Ein-Cent-Stücken auf die Bühne. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Hochwertige 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon und Tageslichtbad Diese 3-Zimmer-Eigentumswohnung mit ca. 86m² verfügt über einen hellen Wohn- und Essbereich sowie einen gemütlichen Balkon. mehr Die Abenteuer am Kalkberg enden am 8. September Die 300.000. Besucherin erschien in diesem Jahr bereits in der 55. Vorstellung. In der Rekordsaison 2018, die mit 388.910 Zuschauern endete, war es die 58. Vorstellung. In ihrer 68. Saison gelang es den Spielen damit zum elften Mal, mehr als 300.000 Fans im Freilichttheater am Kalkberg begrüßen zu können. Ute Thienel: „Wir freuen uns sehr, dass die Begeisterung für unsere Inszenierung ungebrochen ist. Es macht dem Ensemble große Freude, für solch ein tolles Publikum zu spielen – und dafür möchten alle Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen ein herzliches Dankeschön sagen.“ Am Sonntag, 8. September, geht die Karl-May-Saison 2019 mit der 15-Uhr-Vorstellung zu Ende. Bis dahin haben die Besucher noch die Chance, Alexander Klaws als Winnetou, Larissa Marolt als Tiffany O`Toole und Raúl Richter als Martin Baumann, den Sohn des Bärenjägers, zu erleben. Die Vorstellungen beginnen donnerstags, freitags und sonnabends um 15 und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr. Karten gibt es telefonisch unter 01805/95 21 11 und im Internet auf www.karl-may-spiele.de.