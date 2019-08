Kulturprogramm mit Schubert, Liebeslieder und Krimi

Henstedt-Ulzburg.. Das Programm des Kulturforums Henstedt-Ulzburg für den Herbst steht fest und verspricht Vielfalt. Auf dem Programm stehen Konzerte, Lesungen und Vorträge. Liebhaber klassischer Musik kommen genau so auf ihre Kosten, wie Jazz-Fans und alle, die Krimis lieben.

Das Jazz-Quartett Shreveport Rhythm ist längst auf nationalen und internationalen Bühnen zu Hause, am 12. Oktober sind die Musiker im Bürgerhaus am Beckersberg zu hören. Gespielt wird Jazz aus den 20er- bis 40er-Jahren. Das Quartett bilden Matthias Friedel am Schlagzeug, Markus Pohle am Klavier, Andreas Nolte an der Gitarre und Helge Sachs am Saxophon, der Klarinette und als Sänger.

Wem Jazz nicht gefällt, kann Liebesliedern aus aller Welt lauschen. Das Trio Dolce Vita interpretiert Lieder über das älteste Gefühl der Welt neu, zu hören sind die Drei am 16. November in der Kulturkate.

Doch nicht nur zu Musik lädt das Kulturforum ein: Ein literarisch-musikalischer Abend wird dem amerikanischen Künstler Edward Hopper am 7. November gewidmet. Der Maler des Bildes „Nighthawks“ ist für seine melancholischen und sehnsuchtsvollen Werke berühmt. Lesen wird die Autorin Heike Denzau am 12. September aus ihrem Krimi „Nordseenebel“. Weniger gruselig, aber ebenso spannend wird der Vortrag des Astronomen Erich Übelacker. Der langjährige Leiter des Hamburger Planetariums wird über die „Faszination Mond“ sprechen. Anlass für den Vortrag am 14. November ist die erste Mondlandung vor fünfzig Jahren.

Am 20. Oktober ist Plattdeutsch die vorherrschende Sprache in der Kulturkate: Einen „vergnögten Nomedag“ bei Kaffee und Kuchen mit Liedern, Geschichten und „Döntjes“ verspricht das Kulturforum den Gästen.

Besonderheit und Höhepunkt des Herbstprogramms ist das zweitägige Musikseminar zu Franz Schubert. Der Musikwissenschaftler Wolfgang Doebel vom Johannes-Brahms-Konservatorium in Hamburg taucht am 2. und 3. November in die Welt des Komponisten ein, der als Erfinder der Gattung des Kunstliedes gilt. Für die Veranstaltung wird um verbindliche Anmeldung bis zum 30. September gebeten.

Alle Informationen zum Programm und weitere Veranstaltungen des Kulturforums sind unter www.forum-hu.de im Internet zu finden.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf in Henstedt-Ulzburg in der Filiale Rhen der Raiffeisenbank, Wilstedter Straße 47, und in der Buchhandlunge Rahmer, Hamburger Straße 22a, in Kaltenkirchen in der Buchhandlung Fiehland, Holstenstraße 32.