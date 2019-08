700 Quadratmeter Fläche für Auslauf für Hunde

WHU beantragt im Ausschuss, dass in Henstedt-Ulzburg eine weitere Fläche ausgewiesen wird. Treff am Rantzauer Forst soll geschlossen werden.

Henstedt-Ulzburg.. Hunde gibt es viele in Henstedt-Ulzburg, aktuell sind in der Großgemeinde rund 2000 Tiere angemeldet. Es fehlen allerdings seit Jahren ausgewiesene Bereiche, wo die Vierbeiner von der Leine gelassen werden und herumspielen können. Hundeauslaufflächen haben einen recht großen Platzbedarf, dazu kann es Reibungspunkte mit der Nachbarschaft oder dem Verkehr, geben. Trotzdem hat die Verwaltung jetzt in Ulzburg-Süd an der Straße Abschiedskoppel einen Treffpunkt eingerichtet. Es handelt sich um ein 7000 Quadratmeter großes landwirtschaftliches Areal, das sowieso schon von Hundehaltern gerne genutzt wurde. Jedoch soll es wiederholt zu Streitereien unter anderem mit Radfahrern und Fußgängern gekommen sein.