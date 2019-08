Die Jagdmethoden unserer Vorfahren in der Steinzeit

Experten erläutern im Wildpark Eekholt, warum das Rotwild für die Menschen in der Steinzeit so wichtig war. Viele Mitmachaktionen.

Harm Paulsen wird am Sonntag den Besuchern des Wildparks zeigen, wie in der Steinzeit Werkzeuge hergestellt wurden.

Eekholt.. „Mit den Rothirschen in die Steinzeit“ lautet das Motto einer Sonderveranstaltung des Wildparks Eekholt an diesem Sonntag. Von 11 Uhr an dreht sich in der Naturerlebnisstätte, die in diesem Jahr den Nachhaltigkeitspreis Schleswig-Holstein und den Metropolitaner Award gewonnen hat, um Jagdmethoden aus uralten Zeiten.