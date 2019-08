Boostedt.. Ein etwa 30-jähriger Mann stopfte am Dienstag bei einem Discounter in der Neumünsterstraße in Boostedt Ware in eine Umhängetasche – an der Kasse bezahlte er aber nur drei Getränkedosen. Die Verkäuferin bat den Mann, die Tasche zu öffnen. Daraufhin schubste er die Frau weg und rannte über die die Straße davon. Die Polizei fahndet nach dem Dieb, er sei mutmaßlich arabischer Abstammung, soll etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein, er ist korpulent, hat kurze, dunkle Haare und trug eine blaue Steppjacke, eine schwarze Jogginghose, ein weißes T-Shirt, helle Schuhe, die Tasche war blau-grün. Hinweise an die Polizei unter Telefon 04393/710.