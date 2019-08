Bald gibt es Cannabis auf Rezept aus Ellerau

Zwei Jungunternehmer liefern als erste in Schleswig-Holstein Medizinalhanf an Apotheken in Norddeutschland. Ab September wollen sie starten.

Ellerau.. Da, wo bis vor einigen Jahren noch Briefmarken, Pakete und Geldscheine über den Ladentisch gingen, wird jetzt Hanf für medizinische Zwecke gehandelt: In der ehemaligen Postbank am Steindamm 7-9 in Ellerau hat die Medizinalhanf GmbH eröffnet. Laut eigenen Angaben ist der Betrieb der erste Anbieter von Cannabis auf Rezept in Schleswig-Holstein, er will von September an die Ärzte und Apotheken im Norden mit verschiedenen Cannabis-Sorten versorgen. Chronisch kranke Menschen behandeln damit ihre Schmerzen, Cannabis hilft bei Depressionen, es erleichtert das Leben mit Krebsleiden, Rheuma, Schüttellähmung oder Appetitlosigkeit.