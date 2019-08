Mit dem Smartphone am Steuer telefoniert

Bad Segeberg.. Dumm gelaufen für den Angeklagten. Im vorigen November war der Mann am Steuer seines Wagens auf der Hamburger Straße in Bad Segeberg unterwegs, als er an einer Polizeikontrolle vorbeifuhr – ohne Führerschein. Das konnte der Polizist am Straßenrand zwar nicht wissen. Er sah aber, dass der Fahrer angeregt ins Handy sprach. Genau diese Autofahrer, die selbst am Steuer nicht von ihrem Handy lassen können, wollte die Polizei bei der Kontrolle erwischen.

Schnell kam heraus, dass der Mann seit 2013 ohne Führerschein unterwegs war. „Ich bin damals gar nicht gefahren", behauptete der 63-Jährige im Amtsgericht Segeberg und überraschte damit alle Prozessbeteiligten. Wer damals wirklich mit dem Wagen unterwegs war, könne er beim besten Willen nicht sagen, da er seinen 15 Jahre alten Mercedes regelmäßig an Kinder oder Freunde ausleihe. Der Polizist, der damals den Handyverstoß seinen Kollegen per Funk weitergegeben hatte, erklärte, den Fahrer deutlich erkannt zu haben: Alter bis 60 Jahre, graue Haare, füllige Figur. Damit hatte er das Äußere des Angeklagten ziemlich genau beschrieben. Der behauptete jedoch weiterhin standhaft, sein Sohn hätte damals hinter dem Lenkrad gesessen. „Mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit war der Angeklagte der Fahrer", erklärte der Polizist. Er hatte den Mann nach eigener Einschätzung etwa zehn Sekunden lang gesehen. In so einem kurzen Moment sei ein Fahrer unmöglich genau zu identifizieren, widersprach der Verteidiger des Angeklagten. Das sei eine reine Mutmaßung, meinte er. Er bat deshalb, seinen Mandanten freizusprechen - im Zweifel für den Angeklagten. Dagegen sah die Staatsanwaltschaft den Anklagevorwurf als erwiesen an. Auch die Amtsrichterin war von der Täterschaft überzeugt und nannte den Zeugen glaubhaft. Das Urteil: Eine Geldstrafe über 1000 Euro für den mehrfach vorbestraften Angeklagten.