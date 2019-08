Baudezernat: Fünf Bewerber sind noch im Rennen

Der Nachfolger von Norderstedts Baudezernent Thomas Bosse wird am 3. September gewählt. Der geht nach 18 Jahren im Amt in den Ruhestand.

Norderstedt.. Das Feld lichtet sich: Knapp 40 Männer und Frauen hatten sich für die Nachfolge von Norderstedts Baudezernent Thomas Bosse beworben, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht. Von 20 haben die Politiker, die den neuen Spitzenbeamten in der Stadtvertretung wählen, sich detaillierte Unterlagen zusenden lassen. Acht wurden eingeladen, um sich im Rathaus zu präsentieren – an zwei Abenden und hinter verschlossenen Türen.