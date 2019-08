Großes Kino für Treckerfahrer auf Leezener Acker

So ähnlich wird es in Leezen auch aussehen: Hunderte Traktoren stehen in Süddorf (Niedersachsen) beim Open-Air-Kino.

Leezen.. Nach einem anstrengenden und eintönigen Tag auf dem Feld können sich die Bauern in Leezen nun auf Abwechslung freuen. Denn jetzt gibt es für alle Trecker-Fahrer im Kreis Segeberg ein in jeder Hinsicht ganz großes Kino: Am Sonnabend, 24. August, treffen sich Film- und Treckerliebhaber auf einem abgeernteten Feld in Leezen zum Open Air Trecker-Kino. Im Kreis Segeberg gibt es das Drive-In-Kino für Trecker zum ersten Mal. Veranstalter ist die Firma Euralis Saaten, die das Ganze als Marketing-Gag für ihre gerade neu zugelassene Maissorte sieht. Das in Norderstedt ansässige Unternehmen züchtet, prüft und vertreibt Saatgut in ganz Deutschland und konnte dieses Jahr die Maissorte „ES Bond“ in ihren Bestand aufnehmen.