Pronstorf .. Das letzte Konzert beim diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festival auf Gut Pronstorf gibt der Pianist Martin Stadtfeld am Donnerstag, 22. August, im Kuhstall des Gutes mit Werken von Johann Sebastian Bach, dem der Festival-Schwerpunkt gewidmet ist.

Stadtfelds Erfolg ist mit Bachs Musik eng verbunden. Schon mit sieben Jahren stand sein Berufswunsch fest, Konzertpianist zu werden. Sein erstes Klavier erstanden die Eltern bei einem Räumungsverkauf. Doch Stadtfeld wusste früh, ohne die Kenntnis von Regeln und den Geheimnissen von Kontrapunkt und Harmonielehre gibt es keinen Erfolg. Er wurde Jungstudent von Lev Natochenny in Frankfurt, und er gewann Preise, beispielsweise 2002 den ersten Preis beim Bach-Wettbewerb in Leipzig – für ihn der Beginn seiner Karriere als Pianist. „Musik wirkt sehr unmittelbar auf uns Menschen. Einfache Harmonien können in jedem von uns etwas auslösen. Daher steht Musik für Menschlichkeit, für universelle Gefühle wie Trost, Hoffnung und auch für eine ständige Auseinandersetzung mit uns selbst“, sagt Martin Stadtfeld.

Auf Gut Pronstorf präsentiert der Pianist eine Hommage an Johann Sebastian Bach. Auf dem Programm stehen beispielsweise die Partita Nr. 1 in B-Dur, BWV 825, die Fantasia in c-Moll, BWV 906, und seine eigene Fantasie in E-Dur, eine Komposition in zwölf Teilen, beginnend mit einem Präludium in c-Moll bis zu einer Fuge in h-Moll. „Homage to Bach“ lautet auch der Titel seiner im Oktober 2018 erschienenen CD. Knapp 15 Jahre nach seiner spektakulären Debüt-CD mit Bachs Goldberg-Variationen und weiteren Bach-Einspielungen legte der derzeit wohl profilierteste deutsche Bach-Interpret eine CD vor, die sich sehr kreativ mit Bachs Werk auseinandersetzt.