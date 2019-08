Entdeckungsreise – So können wir die Welt retten!

Norderstedt.. Ein alte Frau im schwarzen Mantel geht einsam durch eine dunkle Straße. Jutta Michaelsen malte dieses Motiv auf raumhohen Stoffbahnen. Ergänzt wird es von Uwe Krohns trister Häuserkulisse, während Petra Petzold ein Flugzeug als Umweltzerstörer malte, Gudrun Sommer einen mit Plastik vermüllten Strand und Wolfgang Peterwitz Bauern, die Pestizide aufs Land regnen lassen.

Durch diese finstere Gasse mit bemalten Stoffbahnen muss gehen, wer die Ausstellung „Entdeckungsreise durch die biologische Vielfalt“ im Stadtmuseum sehen will. Die Mitglieder des Norderstedter Kunstkreises wollen mit diesen apokalyptischen Bildern zeigen, wie wir unsere Lebensgrundlage und die unserer Kinder und Enkel zerstören. Vernissage der Ausstellung ist am Mittwoch, 21. August, von 19 Uhr an. Klima-Experte Martin Kubiak von der Universität Hamburg hält einen Vortrag.

„Den Rückweg aus der Ausstellung gestalten wir mit positiven Bildern, um den Besucherinnen und Besuchern zu zeigen, dass es einen Ausweg in eine intakte Umwelt mit Bienen, Blumen und Bäumen gibt, wenn wir nur wollen und dafür etwas tun“, sagt Wolfgang Peterwitz vom Kunstkreis, der die Ausstellung mit dem Amt Nachhaltiges Norderstedt, dem Naturschutzbund (Nabu), dem Stadtpark Norderstedt, dem Fotoclub, dem Lise-Meitner-Gymnasium, der Gemeinschaftsschule Ossenmoorpark und weiteren Partnern veranstaltet.

„Die Schülerinnen und Schüler haben Bilder mit Honig- und Wild-Bienen gemalt“, sagen Jelena Jurth und Margit Meergans, Koordinatorinnen der Ausstellung über biologische Vielfalt in Norderstedt. Fotos und Bilder werden von kurzen Texten begleitet, die den Nutzen einer großen Naturvielfalt beschreiben. Zudem wird mithilfe von präparierten Tieren gezeigt, welche Tierarten in der Region in Feld und Wald leben, und Bio-Technik-Stationen laden zum Experimentieren ein.

Was bedeutet biologische Vielfalt? Warum brauchen wir sie für eine gute Lebensqualität, und was können wir dafür tun? „Darauf will die Ausstellung antworten“, sagt Jelena Jurth. Die Schau ist Teil der Wanderausstellung „Leben, Natur, Vielfalt“ zur UN-Dekade Biologische Vielfalt. Dazu gehören auch Mitmach-Veranstaltungen.