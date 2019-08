Bad Segeberg.. „Manege frei“ heißt es, wenn der Circus Krone mit seiner Show „Mandana – Circuskunst neu geträumt“ von Donnerstag, 22. August, bis Montag, 26. August, nach Bad Segeberg auf den Landesturnierplatz kommt.

„Eine moderne Form von Circus zu erschaffen, gelingt nur, wenn man die Traditionen respektiert“, lautet das Credo von Regisseur Bence Vági. Er und sein Team wollen ein Erlebnis für die ganze Familie präsentieren, indem die Besucher in eine Welt voller Poesie, Anmut und Romantik entführt werden. „Die Liebe der Pferdeprinzessin Mandana zum Löwen-Prinzen lässt Grenzen zwischen Mensch und Tier verschwimmen und tief in das Herz des größten Circus der Welt blicken“, heißt es recht prosaisch in einer Pressemitteilung.

Jana Mandana Lacey-Krone, die bereits mit drei Jahren erstmals mit einem Shetland-Pony vor Publikum auftrat, gibt der Show ihren Namen. Ihr Ehemann Martin Lacey jr. ist hingegen mit Löwen und Tigern aufgewachsen und wurde für seine Arbeit mit den Raubtieren schon mehrfach beim Zirkusfestival in Monte Carlo ausgezeichnet. Er ist der einzige Dompteur, der jemals mit Raubtieren den „Goldenen Clown“ in Monte Carlo verliehen bekam.

Neben edlen Pferden und gefährlichen Raubtieren werden Weltklasse-Artisten die großen und kleinen Besucher in Bad Segeberg in ihren Bann ziehen. Aleksandr Batuev, Steve Eleky, Los Robles, das Duo Stipka, die Truppe Non Stop, das Duo Stauberti und das Clown-Trio Without Socks bieten dem Publikum unter anderem grandiose Kunst auf dem Hochseil in zehn Metern Höhe und auf dem Trampolin.