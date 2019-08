Vereinsvorsitzender bestiehlt Emmaus-Gemeinde

Norderstedt.. Die Emmaus-Kirchengemeinde in Norderstedt wird von einem schweren Fall der Unterschlagung von Spendengeld erschüttert. Wie Pastorin Carolin Paap am Freitag mitteilte, fehlt in der Kasse des Fördervereins für die Kirchenmusik der Gemeinde eine „fünfstellige Summe“. Der Vorsitzende des Fördervereins soll nach Darstellung der Kirche in die Kasse gegriffen haben. „Es besteht der Verdacht einer persönlichen Bereicherung des Verantwortlichen“, teilt Paap mit. „Der Verein hat Anzeige erstattet.“

Mit Spenden wird Kirchenmusik gefördert Der Freundeskreis zur Förderung der Musik an der Christus-Kirche Garstedt (FMC) besteht seit 1999. Er unterstützt das Musikleben der Kirchengemeinde. Seine Mitglieder sind Mitglieder der verschiedenen Chöre und Musikgruppen, aber auch Musikinteressierte aus der Kirchengemeinde und ganz Norderstedt. Der Verein finanziert sich im Wesentlichen aus Spenden. „Der Verein hat regelmäßig diese Gelder an die Kirchengemeinde überwiesen, um Konzerte oder Gegenstände für die Kirchenmusik mit zu finanzieren", schreibt Paap in einer Mitteilung. „Die vermutliche Unterschlagung ist aufgefallen, nachdem die verantwortliche Person des Vereins die finanziellen Mittel, die der Verein der Kirchengemeinde zur Verfügung stellen sollte und die auch vorhanden waren, nicht an die Kirchengemeinde weitergeleitet hatte." Beschuldigter trat sofort von seinem Amt zurück Eine Prüfung der Konten ergab dann das Fehlen einer fünfstelligen Summe. „Die Mitglieder des Fördervereins haben den Vorsitzenden sofort nach der Prüfung der Konten schriftlich aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten. Dem hat er zugestimmt", schreibt Pastorin Paap. „Der Widerruf der Bestellung ist dem Vereinsregister mitgeteilt worden. Eine Neuwahl ist beschlossen worden." Die Mitglieder des Fördervereins und die Emmaus-Kirchengemeinde bedauern den entstandenen Schaden zutiefst und entschuldigen sich bei den Spenderinnen und Spendern für das enttäuschte Vertrauen.