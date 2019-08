Großes Trucker-Treffen für den guten Zweck

Kaltenkirchen.. So viele Lkw, Stoßstange an Stoßstange, gibt es sonst höchstens in einem Megastau: Der Festplatz in Kaltenkirchen (Im Grunde 2) ist am Wochenende (17./18. August, jeweils ab 10 Uhr) Treffpunkt für Brummifahrer aus der Bundesrepublik und aus Dänemark. Sie kommen für eine nicht ganz alltägliche Charity-Veranstaltung zusammen. Bei „Fahrer helfen Kindern“ geht es nicht nur darum, die Trucks zu sehen und zu zeigen, sondern vor allem darum, fleißig Spenden zu sammeln. Das ist der Ansporn für den Verein „Truck-Team Schleswig-Holstein“, den es seit Dezember 2010 gibt. Dieser entstand aus der eigentlich simplen und selbstverständlichen Idee, für hilfsbedürftige Menschen da sein zu wollen. Das Engagement läuft komplett ehrenamtlich, jeder Helfer ist gern gesehen, jeder noch so kleine Beitrag wertvoll.

Die Resonanz war auch in diesem Jahr groß, der Festplatz nach zwei Stunden ausgebucht, 300 Lkw werden erwartet. Darunter werden auch außergewöhnliche Modelle voller Chrom oder Airbrush-Lackierung sein. Besucher können die Fahrzeuge von außen und nach Absprache mit den Fahrern auch gern von innen besichtigen – auch Kinder haben so die Möglichkeit, einmal hinter dem Lenkrad einer solchen Maschine zu sitzen. Das Rahmenprogramm ist vielfältig. Ein Dezibelkontest wird zum Beispiel die Antwort darauf bringen, welcher Lkw am lautesten ist. Nicht nur der älteste Teilnehmer wird bei dem Treffen geehrt, sondern auch derjenige mit der größten Kilometerlaufleistung. Aussteller wie Volvo, MAN, Uhl Trucks und Fielmann haben sich ferner angekündigt. Kinder dürfen zudem bei einer Lkw-Bewertung mitmachen – der Truck mit den meisten Stimmen bekommt einen Preis, eine Kleinigkeit gibt es ebenso als Dankeschön für die Nachwuchs-Juroren. Auch ein Stand für Kinderschminken, ein Karussell, ein Sandspielplatz und ein Kinderzug sind für die Kleinen organisiert. Am Sonnabend beginnt um 14 Uhr eine Tombola mit verschiedensten Preisen. In den vergangenen Jahren ist der Spendenbetrag stetig gewachsen. 2018, als die Trucker in Kaltenkirchen waren, kam eine Summe von 23.500 Euro zusammen, die an die Just-Hansen-Stiftung in Flensburg ging – dort wird nun ein inklusiver Spielplatz gebaut für Kinder mit und ohne Behinderung. In diesem Jahr werden die Spenden geteilt, sie gehen an ein Kinderhospiz in Rendsburg und an die Steinfeldschule in Mölln. „Fahrer helfen Kindern", 17./18. August, jeweils ab 10 Uhr, Festplatz Kaltenkirchen, Im Grunde 2. Eintritt frei. Online: tts-h.de