„Bürger, greift zur Gießkanne und rettet Bäume!“

Norderstedt.. Das kleine Jungbäumchen vor der Tür von Hans-Jürgen Oltrogge in Harksheide sieht bemitleidenswert aus. Die grünen Blätter hängen zusammengefallen an den Ästen. So sieht es aus, wenn ein Baum zu wenig Wasser bekommt und schnell Hilfe braucht. Oltrogge kann da nicht lange zuschauen. Er gießt und gießt und gießt.

Und er würde sich wünschen, dass andere Bürger es ihm gleichtun. „Der letzte Sommer war sehr trocken, dieser Sommer ist nicht weniger schlecht für die Bäume in der Stadt. Es fällt zwar Regen, aber nur kurz und heftig. Der Boden bleibt trocken, die Bäume – besonders die flach wurzelnden Arten – finden nicht genug Wasser", sagt Oltrogge. In seinem Freund Frank Rohde hat er einen Mitstreiter gefunden. Gemeinsam gießen sie, wo immer Not am Baum ist. Und helfen damit der Stadtverwaltung und dem Stadtklima. Denn das Betriebsamt kann längst nicht alle Bäume im Stadtgebiet laufend versorgen. „Wir wollen die Bürger aufrufen, sich vor ihren Haustüren um die Bäume zu kümmern", sagt Oltrogge. Frank Rohde hat in seinem Garten etliche Bäume mit einem simplen Bewässerungssystem gerettet. Er hat Stücke von handelsüblichen Plastikrohren durchlöchert und rund um den Baum im Boden vergraben. „Du schüttest das Wasser oben ins Rohr und das wirkt dann unterirdisch an den Wurzeln des Baumes wie ein Wasserspeicher."