Bitcoin-Gier: Rentner im Internet abgezockt

Norderstedt.. Gier. Klaus Schwarz* (73) nennt das Problem beim Namen. „Es war die blanke Gier nach Geld, die meiner Vernunft die Augen verschloss.“ Schwarz wollte Zehntausende Euro scheffeln. Aber das gelang nur den Betrügern, die ihn abzockten. Sie zogen dem Norderstedter genau 11.251 Euro aus der Tasche. Die sind irgendwo in China oder London über dunkle Kanäle verschwunden „Das Geld hab ich abgeschrieben. Es tut weh.“, sagt Schwarz.

Der pensionierte Controller, der sein Leben lang mit Zahlen und Beträgen bei einem Konzern arbeitete, hatte die Sendung „Die Höhle des Löwen“ gesehen. Dort war die Rede vom Krypto Trading, vom Zocken im Internet mit virtuellen Währungen wie dem Bitcoin. Schwarz ging online, suchte und fand – eine Falle, in die er hineintappte.

„Ich war wie vernebelt“, sagt Schwarz. Deswegen hatte er auch kein Auge für die Warnungen, die bereits veröffentlicht wurden. Von der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein etwa, die von einem Hype um Kryptowährungen sprechen und einem Markt, auf dem sich neben seriösen Anbietern viele schwarze Schafe herumtreiben, die von der Goldgräber-Stimmung rund um Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano & Co. profitieren wollen. Einem Kieler Leidensgenossen von Klaus Schwarz erging es noch viel schlechter: Er verlor 120.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken führt ein Ermittlungsverfahren mit 233 Fällen. Den Verbraucherzentralen liegen Beschwerden zu 43 Online-Handelsplattformen vor. Doch die Strafverfolgung ist nahezu aussichtslos, weil die Betrüger im Ausland sitzen und ihre Spuren im Netz verwischen.

Von all dem wusste Klaus Schwarz nichts, als er im März 2019 mit seiner Kreditkarte 250 Euro an die angeblichen Broker von Fibonetix mit Sitz in Luxemburg überwies. Das Geld landete auf einem Konto in Taipeh, wie er später auf seiner Kreditkartenabrechnung sah.

Stutzig hätte er werden können, als er von einem Peter Novak daraufhin eine Mail in schlechtem Deutsch bekam. Schwarz aber ließ sich beeindrucken von dessen Aussagen, wonach er ein ehemaliger Risikomanager der Deutschen Bank sei und Mitgründer von Fibonetix. „Er rief bei mir an. Auf Englisch redete er auf mich ein. Und das machte er leider verdammt gut“, sagt Klaus Schwarz. So gut, dass er schließlich überzeugt war, weitere 5000 Euro über ein Konto in London auf sein Trading-Konto hochzuladen.

„Ich konnte online sehen, wie sich mein Investment entwickelte. Nach einer Woche hatte ich angeblich schon 1138 Euro Gewinn erwirtschaftet. Ich war begeistert!“ Statt Peter Novak meldete sich nun ein Otto Jürgen bei Schwarz und animierte ihn, weitere 10.000 Euro zu investieren. Schwarz wurde das zu heiß, er lehnte ab. Er ließ das Konto weiter arbeiten, im Mai waren es bereits 14.292 Euro Gewinn. Nun wollte Schwarz abkassieren.

Erst „Steuern“ zahlen – dann gibt es den Gewinn!

„Ich schrieb denen, dass ich nun aufhören und das Geld ausbezahlt haben will“, sagt Schwarz. Es meldete sich nun ein Frank Steec, Finanzanalyst, bei ihm. Man sei bereit, das Konto zu schließen. „Aber zuerst müsse ich die fälligen 2001 Euro Steuern auf den Gewinn überweisen“, sagt Schwarz. Natürlich war es Fibonetix nicht möglich, den Gewinn Minus Steuern an Schwarz zu überweisen. Zitat (samt haarsträubenden Fehlern) aus einer E-Mail an Schwarz: „Wir können keine Geld von ihrem Konto abbuchen oder an fremfen Institutionen Überweisen“. Statt die Notbremse zu ziehen und die Polizei zu informieren, überweist Schwarz 2001 Euro an ein Konto der Postbank in Berlin. Anfang Juni meldeten sich die Betrüger und gaben vor, das Geld überwiesen und das Trading Konto gelöscht zu haben. „Aber es kam nichts.“

Stattdessen arbeitete sein angebliches Kapital munter weiter. „Plötzlich hatte ich am 11. Juni einen Profit von 64.000 Euro erwirtschaftet.“ Schwarz sieht die unheimliche Summe, denkt an Traumreisen, die er mit seiner Frau machen könnte. „Wie gesagt – die Gier.“ Schwarz schüttelt den Kopf über sein kopfloses Verhalten.

Denn er machte den Wahnsinn weiter mit. Ließ sich erneut auf Telefonate und E-Mail-Verkehr mit den Betrügern ein. Überwies abermals 4000 Euro für angebliche Steuerzahlungen auf die 64.000 Euro Gewinn.

Schließlich dämmerte es dem Norderstedter, dass er reingefallen war. Er schrieb bitterböse Mails an Fibonetix und drohte mit Polizei und Staatsanwaltschaft. „Am 22. Juli stellte ich denen ein Ultimatum. Entweder sie zahlen mir die überwiesenen 11.251 Euro wieder zurück oder ich erstatte Anzeige – ich warte bis heute auf eine Reaktion.“

Klaus Schwarz will jetzt Anzeige gegen Fibonetix stellen. Hoffnung macht er sich keine, dass er damit die Betrüger beeindrucken kann. „Ich hätte das Geld lieber gleich für eine schöne Reise ausgeben sollen. Jetzt ist es Lehrgeld, die ich für meine Gier bezahlen musste. Ich schäme mich dafür, aber will mit meiner Geschichte ein warnendes Beispiel für andere sein.“