Beim Norderstedter Bier- und Genussfest gibt es am Wochenende Gutes für Leib und Seele. Auch treten am Abend verschiedene Bands auf.

Norderstedt Rathausmarkt wird in Schlemmer- und Schnackmeile verwandelt

Norderstedt.. Das Bier- und Genussfest der Hopfenliebe auf dem Rathausmarkt geht in die zweite Runde. Am Freitag und Sonnabend, 16. und 17. August, verwandelt sich der Rathausmarkt wieder in eine Schlemmer- und Schnackmeile. Nach dem Motto klein, fein und mein organisiert Rajas Thiele-Stechemesser, Geschäftsführer der Mehrzwecksäle GmbH, zu der auch das Brauhaus Hopfenliebe gehört, mit seinem Team und dem Hamburger Veranstaltungsservice Schankwerk das neue Norderstedter Stadtfest.