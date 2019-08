Schon wieder: Gegenstand von Autobahnbrücke auf Lkw geworfen

Die Windschutzscheibe des Volvos wurde beschädigt, aber nicht durschlagen. Erst am Donnerstag hatte es einen ähnlichen Fall gegeben.

Lentföhrden. Auf der Autobahn 7 hat am Freitag ein Gegenstand einen Lastwagen beschädigt. Gegen 8.40 Uhr wurde die Windschutzscheibe eines norwegischen Volvos in Höhe Lentföhrden (Kreis Segeberg) nach dem Durchfahren einer Brücke von einem Gegenstand getroffen. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Norden.

„Die Windschutzscheibe wurde beschädigt, aber nicht durchschlagen“, teilte die Polizei mit. Ob der Gegenstand von der Brücke geworfen wurde, ist unklar. Hinweise an die Polizei unter 04551 884-0. Anzeige HamburgerJOBS.de Das Grand Elysée in Hamburg sucht einen Commis de Rang Sie sind auf der Suche nach einer abwechslungsreichen Tätigkeit? Dann bewerben Sie sich jetzt hier! mehr Erst am Donnerstag hatten Unbekannte auf der A23 bei Halstenbek (Kreis Pinneberg) das Auto einer 54-Jährigen mutmaßlich mit einem Stein beworfen. Auch hierbei sei die Windschutzscheibe beschädigt, die Fahrerin selbst aber nicht verletzt worden.