Bürgermeisterwahl könnte am 1. März 2020 stattfinden

Eine öffentliche Ausschreibung seitens der Verwaltung, in der Kriterien und geforderte Qualifikationen genannt werden, ist rechtlich unzulässig. Daher werden in einer Stellenanzeige die Kontaktdaten der jeweiligen Ortsvorsitzenden von CDU, SPD, Grünen, BfB, WHU und FDP veröffentlicht.

Seitens des Rathauses wird vorgeschlagen, dass der späteste Termin für einen Wahlvorschlag der 6. Januar 2020 sein soll, Bewerbungen bei Parteien oder Wählergruppen bis 15. November eingegangen sein sollten. Bekanntlich haben CDU und SPD schon vor einigen Wochen damit begonnen, selbst nach Kandidaten zu suchen und Interessenten aufgerufen, sich zu bewerben.

Der Entwurf für eine Stellenanzeige, die in lokalen Medien und auf dem Stellenportal interamt.de veröffentlicht würde, beinhaltet übrigens folgende Formulierung: „Der bisherige Amtsinhaber steht für eine Wiederwahl zur Verfügung.“ Das hat der parteilose Bürgermeister Stefan Bauer bislang nicht offiziell verkündet, wobei von einer Kandidatur ausgegangen wird.

Ein möglicher Zeitplan, der dem Ausschuss zur Entscheidung vorgelegt wird, besagt, dass die Zulassung der Wahlvorschläge am 10. Januar erfolgen soll. Eine Briefwahl könnte ab dem 20. Januar möglich, öffentliche Versammlungen – die Verwaltung regt wie 2014 drei solcher Abende an – würden im Januar und Februar stattfinden. Wahltag wäre der 1. März, eine Stichwahl dann am 22. März.

Hauptausschuss, Dienstag, 13. August, 18.30 Uhr, Rathaus, Sitzungsraum 1.22.