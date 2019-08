Gut Wulfshagen – Torte naschen nach Gutsherrenart

Wulfshagen.. Ganz in der Nähe haben sie sich vor Jahren kennengelernt. So nutzen sie die regelmäßige Reise in die Vergangenheit gern auch für einen Einkehrschwung im „Café Alte Schule“ auf Gut Wulfshagen in Tüttendorf. Heute genießen Christel und Uwe-Jens Rieper aus Flintbek ein hausgemachtes Stück Mango-Joghurt Torte samt frisch gebrühtem Kaffee, charmant serviert von Servicemitarbeiterin Kaya.