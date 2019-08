IHK war auf Sommertour im Kreis Segeberg

Erst vor einem Monat hat das Boulderwerk Norderstedt am Gutenbergring seine Türen geöffnet. Dort können Kletterer auf 1100 Quadratmetern Fläche dem Trendsport nachgehen. Neben Lübeck und Hamburg ist Norderstedt bereits der dritte Standort der Urban Apes. „In Hamburgs Norden haben wir damit eine Lücke geschlossen“, sagte Geschäftsführer Nick Mammel. In Norderstedt wolle man Sport- und Fitnesskaufleute ausbilden. Lars Schöning sagte seine Unterstützung zu, den Weg zum Ausbildungsbetrieb in Norderstedt zu beschleunigen.

Bei Lufthansa arbeitet man auch für Autohersteller

Auch die Lufthansa Industry Solutions setzt den Fokus auf Fachkräfte: Außer der Qualifizierung von rund 70 dualen Studenten bildet das Unternehmen Fachinformatiker in der Niederlassung in Oldenburg und ab August erstmals auch in Norderstedt aus, sagte Sprecher Heiko Packwitz. Die Lufthansa-Tochter arbeitet im Bereich IT-Beratung und Systemintegration – auch für externe Auftraggeber. So wurde etwa der Volkswagen-Konfigurator mit Unterstützung des Unternehmens in Norderstedt entwickelt. Bei der Gewinnung von Fachkräften empfahl Lars Schöning das Technik Zentrum Lübeck als starken Partner für Lufthansa.

Den Herausforderungen des Fachkräftemangels stellt sich auch die AKN Eisenbahn. „Derzeit suchen wir Ingenieure, aber auch neue Mitarbeiter in anderen bahnaffinen Berufen“, sagte AKN-Geschäftsführer Wolfgang Seyb. IHK-Hauptgeschäftsführer Lars Schöning berichtete vom Lübecker Erfolgsmodell „StudiLe – Studium mit integrierter Lehre“ und bot an, einen Kontakt zu Hochschulen mit dualen Ingenieurstudiengängen herzustellen.