Polizeistation wird von Itzstedt nach Nahe verlegt

Itzstedt/Nahe.. Die Polizeistation Itzstedt zieht mit ihren sieben Beamtinnen und Beamten um – und zwar in die Nachbargemeinde Nahe. Damit ist die durchaus komplizierte Suche nach einem Standort abgeschlossen. Zunächst war ein Wohnhaus auf dem Birkenhof erwogen worden, doch jetzt steht fest: Die Gemeinde Nahe wird ein neues Gebäude (Kosten: rund 1,2 Millionen Euro) direkt an der Nordseite des Bürgerhauses an der Segeberger Straße bauen. Dort mietet die zuständige Anstalt für Gebäudemanagement Schleswig-Holstein für das Kieler Innenministerium das Untergeschoss (270 Quadratmeter) an – vorerst für 15 Jahre. Marcus Buchner (GMSH), Innen-Staatssekretär Torsten Geerdts und Nahes Bürgermeister Holger Fischer unterzeichneten den entsprechenden Vertrag nun in der Itzstedter Amtsverwaltung. Der Einzug ist ungefähr für Mitte 2020 vorgesehen, der Bauantrag bereits vor drei Wochen gestellt worden.