Karl-May-Fan gewinnt zehntägige Traumreise

Ute Thienel, Geschäftsführerin der Karl-May-Spiele, hatte vor dem Start der Vorstellung eine große Überraschung für den 200.000. Besucher der diesjährigen Inszenierung: eine zehntägige Reise für zwei Personen in die Rocky Mountains (USA) inklusive Flug, Unterkunft und Taschengeld. Der überraschte Gewinner unter den 7500 Zuschauern im Freilichttheater am Kalkberg war André Wächter aus Wildeshausen (Niedersachsen), der zusammen mit seiner Freundin in Bad Segeberg war und zum dritten Mal die Karl-May-Spiele besuchte. Auf die beiden wartet nun eine spannende Reise, welche in Colorados Hauptstadt Denver beginnt und in Salt Lake City endet. Das Geschenk der Karl-May-Spiele beinhaltet außerdem den Besuch des Rocky-Mountain-Nationalparks und des berühmten Mount Rushmore.

Auch eines der größten Naturwunder Amerikas, den Yellowstone-Nationalpark, bekommen der Jubiläumsgast und seine Begleitung zu sehen.

Die Karl-May-Spiele Bad Segeberg zeigen das Stück „Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers“ noch bis Sonntag, 8. September, im Freilichttheater am Kalkberg. Gespielt wird donnerstags, freitags und sonnabends ab 15 und 20 Uhr sowie sonntags ab 15 Uhr. Tickets (19-31.50 Euro) gibt es online unter karl-may-spiele.de.