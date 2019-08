Bad Bramstedt.. Ein 56 Jahre alter Zeitungslieferant ist in Bad Bramstedt Opfer eines dreisten Diebes geworden. Der Mann aus Plön hatte am Dienstag gegen 1.30 Uhr seinen Renault-Transporter mit offener Tür und laufendem Motor an der Schillerstraße abgestellt, um in der Nähe ein Depot mit druckfrischen Zeitungen für die örtlichen Zusteller aufzufüllen. Plötzlich kamen zwei junge Männer auf einem Mofa auf das Fahrzeug zu. Einer sprang in den Transporter und fuhr damit in Richtung Glückstädter Straße davon, der andere entfernte sich mit dem Mofa in die entgegengesetzte Richtung. Der Plöner rief sofort über den Notruf die Polizei. Eine Streife entdeckte bei der Anfahrt zum Tatort an der Bundesstraße 4 in Höhe Bissenmoor den Transporter und kontrollierte den 30 Jahre alten Fahrer. Bei der Befragung sagte der sichtlich alkoholisierte Mann, dass er lediglich einen Spaß gemacht habe und das Fahrzeug seinem Kollegen gehören würde. Das Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von 1,35 Promille. Dem 30-Jährigen wurde ein Blutprobe entnommen.