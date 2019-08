Kaltenkirchen – Prügelei im Promille-Rausch

Kaltenkirchen.. Der Bahnhofsvorplatz in Kaltenkirchen gehört nicht gerade zu den schönsten Plätzen der Kleinstadt. Für den 48-Jährigen Angeklagten war der schmucklose Platz oberhalb der AKN-Bahnsteige aber so etwas wie ein Lieblingstreff – zum Trinken mit anderen.

Laut Anklage hatte sich der arbeitslose Mann im vorigen August gemeinsam mit einem Kumpel auf einer Bank gelümmelt. Nüchtern waren beide an diesem milden Sommerabend nicht. Im ähnlich benebelten Zustand schwebte auch ein Mann, der dem Duo gegenüber auf einer Bank hockte. Gesprächsbedarf hatte damals keiner der Beteiligten, aber irgendwann gerieten sich die Zecher in die Wolle. Ein Wort gab das andere, bis der Angeklagte dem Bankdrücker von nebenan nach den staatsanwaltlichen Ermittlungen zweimal ins Gesicht schlug. Dieser wiederum soll eine volle Wodkaflasche aus seinem Rucksack gezogen und dem Angreifer gedroht haben, ihm die Flasche über den Kopf zu ziehen. Wie der promillehaltige Dialog damals in der warmen Sommernacht ablief, blieb im Dunkeln.

Im Amtsgericht Norderstedt bestritt der Angeklagte den aktenkundig festgehaltenen Ablauf des Streits. Das Opfer war vor Gericht nicht erschienen. Zwei Zeugen machen lediglich dürftige Aussagen. „Ich hab’ nur gesehen, dass es da in der Nähe ein bisschen Streit gab“, erinnerte sich eine berufslose 19-Jährige. In der Nähe des Tatorts hielt sich auch eine 20 Jahre alte Küchenhilfe auf. Einer der „Prügel-Männer“ sei der Angeklagte gewesen, da sei sie sich sehr sicher. Frage des Richters: Hat irgendjemand den Anderen berührt? Die zögerliche Antwort: „Nein“. Bei dieser Beweisaufnahme war es schwer, zu einem juristischen Abschluss zu kommen.

Der Angeklagte war vor einem Jahr in einer anderen Sache vom Amtsgericht zu einer achtzehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Auflagen: 100 Sozialstunden und ein Termin bei der Schuldnerberatung. Als Helfer auf dem Friedhof hat der 48-Jährige in der Zwischenzeit bereits 60 Pflichtstunden absolviert. Der Amtsrichter erhöhte die Zahl der zu absolvierenden Stunden um weitere 20. Das angebliche Opfer der Schlägerei, der nicht im Zeugenstand erschienen war, erhielt ein Ordnungsgeld über 150 Euro, ersatzweise drei Tage Haft.