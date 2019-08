Er tüftelt, damit Kinder Spaß haben können

Henstedt-Ulzburg.. Helmut Humke ist Jahrgang 1951, geboren in Hamburg-Finkenwerder, aufgewachsen in der Nachkriegszeit in Hamburg. Er war ein wildes Kind, so erzählt er, hat sich nichts gefallen lassen. Im Alter von acht Jahren trat er in einen Boxverein ein, zehn Jahre lang boxte er dort aktiv. „Ich habe immer gewonnen,“ sagt Humke stolz, „meine Nase ist nicht einmal gebrochen.“ Ein Kämpfertyp also, der abenteuerliche Geschichten aus seiner Jugend erzählen kann. Sein Berufswunsch damals: Erfinder werden.

Daraus wurde nichts, Humke hat Betonbauer gelernt und an manchen bekannten Bauten seiner Heimatstadt mit gebaut: Dem Fernsehturm, dem Elbtunnel und der Köhlbrandbrücke. Hat geheiratet und ist Vater geworden. Ein Kämpfer und Tüftler ist er allerdings geblieben. Kämpfer nicht mehr gegen einen Gegner im Ring, sondern für die Interessen von Kindern.

Der Tüftler ist mit seinen überdimensionalen Brettspielen auf vielen Festen in Henstedt-Ulzburg vertreten.

Foto: Susanne Nähr

Schon in seiner Zeit in Hamburg setzte er sich dafür ein, dass Schulwege sicherer werden. Vor dem Universitätskrankenhaus Eppendorf übten Kinder an einem Zebrastreifen, die Straße zu überqueren. Helmut Hunke sorgte dafür, dass dort eine Mittelinsel eingerichtet wurde, damit die Straße sicher überquert werden konnte. Auf seine Initiative hin wurden Ampelzeiten verlängert und Parkstreifen so eingerichtet, dass parkende Fahrzeuge nicht die Sicht versperren. Später zog er mit seiner Familie nach Henstedt-Ulzburg, seit 1991 ist er im dortigen Kinderschutzbund aktiv. In dieser Funktion unterstützte er ebenfalls Initiativen für einen sicheren Schulweg. Die Ampel an der stark befahrenen Norderstedter Straße, Höhe Altdammstücken, wurde auf Antrag des Kinderschutzbundes und nicht zuletzt durch sein Engagement eingerichtet. Auch auf Landesebene war Humke als Verkehrsberater tätig. Seinen alten Berufswunsch, Erfinder zu werden, hat sich Humke zumindest in der Freizeit erfüllt. Gebastelt und gebaut hat er immer. „Als junger Mann bekam ich statt einer Bezahlung oft Materialien von einem Schrotthändler,“ sagt er. Diese verarbeitete er fantasievoll, so wie 1967 den kleinen Fernsehturm aus Eisenteilen, der heute noch in seinem Garten steht.

Onassis-Yacht, Wikingerboot und Monstertrucks

Der nur leicht abgewandelter Nachbau einer Onassis-Yacht, Maßstab 1:50, die er 2014 fertiggestellt und an der er drei Jahre gebaut hat, besteht zum großen Teil aus „Resten“, wie Helmut Humke sagt. Weil Glas zu schwer ist, verwendete der findige Bastler das Innere von Schaumkussschachteln für die Fenster. Die Barhocker bestehen aus Sektkorken, die Passagiere sind Playmobilfiguren, mit denen seine Tochter Anita nicht mehr spielt. Das Schiff ist schwimmtauglich, in seinem Rumpf befindet sich nicht nur eine Musikanlage aus einem alten Walkman, sondern auch ein Motor, der wie der Helikopter auf dem Achterdeck ferngesteuert werden kann.

Ähnlich aufwändig konstruiert sind auch das Wikingerschiff mit zehn Playmobil-Ruderern und der Show-Truck, komplett mit Country- und Western-Band und zwei Monster-Trucks im Anhänger. Eine lebensgroße Schwanfigur kann zwar schwimmen und ihre Flügel ausbreiten, das weiße Gefieder muss aber noch imprägniert werden.

Aber Humke ist nicht nur Hobbybastler, er stellt seine Talente ehrenamtlich in den Dienst einer guten Sache: Die Spiele des Spielmobils, mit dem der Kinderschutzbund bei vielen Festen in Henstedt-Ulzburg dabei ist, hat Helmut Humke alle selbst gebaut. Klassiker wie Halma, Vier Gewinnt und Mensch-ärgere-dich-nicht in Übergröße gefallen nicht nur den Kindern. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Kinder- und Jugendparlament hat er Projekte zur Verschönerung von Gebäuden geleitet: Die Graffiti an der Skaterbahn am Bürgerpark, die Bemalung der Garagentore an der Schule an der Schulstraße, das Logo der Grundschule Rhen über dem Eingang und die Ballspielfläche an der Seitenwand der Schule. In der Schule Abschiedskoppel hat er freiwillige Werkkurse gegeben und in der Beckersberg­schule während der Sommerferienpassaktion im Seehotel mitgearbeitet.

Helmut Humke gefällt die Arbeit mit Kindern. Er bringt die Geduld und Hartnäckigkeit auf, die es braucht, um ihnen nachhaltig etwas beizubringen. So, wie auch Kinder die wichtigen Dinge des Lebens lernen. Möglicherweise liegt das daran, dass auch er selbst in seinem Inneren ein klein wenig Kind geblieben ist.