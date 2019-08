Das zehnköpfige Ensemble „Millenium“ des Dresdner Kreuzchors gastierten mit gregorianischen Gesängen und Moritaten in Henstedt-Ulzburg.

Kreis Segeberg Zehn Sänger begeistern in der Ulzburger Kreuzkirche

Henstedt-Ulzburg.. Zehn Sänger – 20 Konzerte. Von Großschweidnitz über Henstedt-Ulzburg und Kempten bis Dresden immer gut bei Stimme. Was die zehn Abiturienten vom Ensemble Millenium in der Ulzburger Kreuzkirche boten, war Profi-Liga. Das Publikum in der voll besetzten Kirche dankte den zehn Sängern, erhob sich von den Sitzen und spendete reichlich Applaus.