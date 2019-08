Norderstedts Boulderwerk feiert Eröffnungsparty

Norderstedt.. Es muss ja nicht immer gleich der El Capitan im Yosemite National Park in Kalifornien sein, der mit seiner 915 Meter abfallenden Granitwand unter Kletterern so etwas wie das Non-Plus-Ultra ist – spätestens seit der amerikanische Extrem-Kletterer Alex Honnold das Ding als Free Solo bezwungen hat, also komplett ohne Sicherung. Für das Feeling, ohne Sicherung Höhen zu bezwingen, für das Eins-Sein mit der Wand, reicht auch eine maximal vier Meter hohe Wand in einem ehemaligen Gewerbegebäude am Norderstedter Gutenbergring – denn wenn’s schief geht, ist man nicht gleich tot.

Die Boulder-Halle der Urban Apes im Gewerbegebiet Nettelkrögen.

Foto: Urban Apes

Das nennt sich dann Bouldern, ein Trendsport, der seit den 90-er Jahren immer mehr Fans findet. Wer bouldert geht ungesichert in die Wand und befindet sich dabei niemals so hoch, dass er sich bei einem Absturz ernsthaft verletzten könnte. Es ist den Urban Apes zu verdanken, dass Bouldern jetzt auch in Norderstedt möglich ist. Seit Mitte Juni haben Nick Mammel und seine Mitstreiter am Gutenbergring 14 ihre dritte Kletterhalle nach Lübeck und Hamburg-Wandsbek eröffnet. Das Gebäude – eine ehemalige Industriehalle zur Fertigung von Flugzeugteilen – haben die Urban Apes komplett zum Spielplatz für Kletterbegeisterte aus- und umgebaut. Wand- und Deckenflächen wurden mit beschichteten Holzplatten verschalt. Die Beschichtung ist rau wie die Oberfläche von Skateboards und bietet Kletterern den nötigen Grip. An den Platten werden Griff- und Trittelemente in verschiedenen Formen, Größen und Farben angeschraubt – fertig ist die aufregende Boulder-Welt. Und: Für die kleinen Kletterer gibt es im Boulderwerk Norderstedt einen ganz eigenen Bereich. So wird Bouldern zum Familienausflug.

„Vorkenntnisse braucht man nicht, auch keine langwierigen Kurse – einfach vorbeigekommen, sich ein paar Kletterschuhe und ein Chalkbag ausleihen und schon kann es an die Wand gehen“, sagt Mammel. Die Anlage in Norderstedt wurde so konzipiert, dass Einsteiger schnell Fortschritte erzielen, aber auch Semi-Profis auf ihre Kosten kommen.

Nach einem Monat Probebetrieb ist nun für den Sonnabend, 10. August, die offizielle Eröffnung des Boulderwerks geplant. Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder wird ein Grußwort sprechen (10.30), den gesamten Tag haben alle Besucher freien Eintritt, dazu gibt es einen Show-Wettkampf (14.00-18.00) und zum Abschluss eine Party mit DJ, Freibier von der Hamburger Landgangbrauerei und BBQ (19.00).

Boulderwerk-Eröffnung, Sa 10.8., 10.00, Gutenbergring 14-16, mit Finale der Urban Apes Masters, alle Infos unter www.urbanapes.de/norderstedt.