Gemeinde: Fällung der Linde ist eine Ordnungswidrigkeit

Henstedt-Ulzburg.. Er könne die Aufregung nicht verstehen, sagt Benedict Bauer. Der Henstedt-Ulzburger Immobilienmakler ist jener Investor, der auf einem Grundstück an der Kreuzung Bürgermeister-Steenbock-Straße/Kisdorfer Straße zehn Wohnungen – „vier davon kleinere mit knapp 50 Quadratmeter, alle seniorengerecht eingerichtet“ – bauen möchte. Und hierfür am vergangenen Freitag (das Abendblatt berichtete) eine Linde fällen ließ, die für viele Menschen in der Gemeinde ein Symbol geworden war. „Seit fünf Jahren lief das Bebauungsplanverfahren, dann kam der Satzungsbeschluss“, so Bauer, „und im B-Plan 141 steht, dass die Linde gefällt werden darf, wenn ein genehmigungsfähiger Antrag vorliegt.“

Das sei der Fall. Er habe die Unterlagen dem zuständigen Kreisbauamt vorgelegt, den Inhalt abgestimmt. Auch die Frage nach Ersatzpflanzungen sei geklärt worden. Ein Baum ist gefordert, dieser würde auf dem Grundstück gepflanzt. „Mir haben sie beim Kreis gesagt, ich könne in circa sechs Wochen mit einer Baugenehmigung rechnen. Dann fangen wir mit dem Keller an“, sagt Benedict Bauer. Bürgermeister Stefan Bauer, zurück im Rathaus nach sechswöchigem Urlaub, sieht den Sachverhalt anders. „Das ist nach unseren Informationen nicht richtig. Er hätte vor dem 1. Oktober keine Genehmigung erhalten, die Fällung ist ordnungswidrig.“ Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Freiraum zum Dasein im Naturpark Westensee Dieses 96,6 m² große Haus mit viel Grundstück in Warder und einer fußläufig zu erreichenden Badestelle bietet eine Welt abseits vom Alltag. mehr Maßnahme wäre erst ab 1. Oktober erlaubt gewesen Sowohl das Bundesnaturschutzgesetz als auch die örtliche Baumschutzsatzung besagen demnach, dass eine Fällung erst ab 1. Oktober möglich wäre. „Politisch ist die Fällung beschlossen, aber er hat etwas voreilig gehandelt“, so der Bürgermeister, der ein Gespräch mit dem Makler ankündigte. Diesem droht nun eine Geldbuße für eine Ordnungswidrigkeit. Darauf vom Abendblatt angesprochen, sagt Benedict Bauer: „Nach meinem Rechtsempfinden ist es so, dass der Baum gefällt werden durfte.“ Die FDP hat für die Sitzung des Planungsausschusses am 12. August einen Antrag vorbereitet, mit dem die Verwaltung um eine „umfassende mündliche Berichterstattung“ zum Fall gebeten wird. Der Sachverhalt solle geklärt werden, also, ob die Linde gefällt werden durfte und wenn ja, zu diesem Zeitpunkt. Die SPD spricht wie schon die Grünen von einem unrechtmäßigen Vorgehen. „Wir sind empört über diese selbstherrliche Entscheidung zur Umsetzung wirtschaftlicher Vorteile. Das muss erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen“, sagte Martina Kunzendorf, Mitglied im Umwelt- und Naturausschuss. Bei der WHU zeigte sich die Fraktionsvorsitzende Karin Honerlah „bestürzt“, zumal es gute Chancen gegeben habe, den B-Plan vor Gericht anzufechten.