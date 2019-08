Die Hundeflüsterinnen vom Norderstedter Nordrudel

Norderstedt.. Vier Frauen und sieben Hunde, das ist das Nordrudel. Lina Fuhlendorf, Meike Hilpert und Anja Mühlenweg haben die Hundeschule 2018 gegründet, inzwischen ist Meike Vaupel zu ihnen gestoßen. Ihr Motto: „Mit HuND entspannt durchs Leben“. Die hervorgehobenen Buchstaben „ND“ stehen für Natural Dogmanship, eine Erziehungsphilosophie, die der Niederländer Jan Nijboer entwickelt hat. Ihre Grundlage ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Hundes, seine Persönlichkeit zu akzeptieren und seinen Veranlagungen gerecht zu werden. Meike Hilpert bringt es auf den Punkt: „Es geht darum, den Hund zu verstehen.“ Jagd-, Sexual-, Sozial- und Territorialinstinkt, daraus ergebe sich alles andere. Lina Fuhlendorf: „Bei uns werden die Hunde rassespezifisch gefördert.“ Hütehunde etwa mit Treibball als Ersatz für das Schafehüten, an Stelle der Jagd tritt ein alternativer Bewegungsanreiz. „Gibt man nur Leckerlis, kommt man schnell an seine Grenzen,“ sagt Fuhlendorf. Zum Beispiel, wenn im Ernstfall der Geruch des Rehs auf der Wiese doch interessanter ist als der schnelle Happen von Frauchen oder Herrchen.

Bei Nordrudel lernen Hunde nicht zu gehorchen, sondern werden geführt. Im Mittelpunkt stehen das Miteinander und die Kommunikation von Hund und Mensch. Leider werde diese Lernmethode in Hundeschulen noch zu selten angewandt, sagt Meike Vaupel, in vielen Tierparks und manchem Zirkussen sei man schon viel weiter. Zwei Jahre haben die Frauen von Nordrudel eine Ausbildung bei Jan Nijboer durchlaufen, danach in einem weiteren Jahr die Lizenz zur ND-Instruktorin erworben. Dort haben sie sich kennengelernt und beschlossen, ihr Wissen und ihre Erfahrung zu bündeln und eine eigene Hundeschule zu eröffnen.

Angeboten werden Einzeltraining, regelmäßige und flexible Gruppen, Einzelberatung und auf Wunsch auch Hausbesuche. Vor jeder Teilnahme steht ein Erstgespräch. Im Raum Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen, Bad Bramstedt, Quickborn, Ellerau und Norderstedt wird mobil unterrichtet: Erziehung für Welpen, pubertierende Vierbeiner und Hunde, die erwachsen werden, Beschäftigung mit Treibball und Jagility.

Besonders freuen sich die vier Frauen, dass am zweiten Augustwochenende Jan Nijboer, der Hundeerziehungsberater und Entwickler des Dogmanship-Methode, im Norden zu Gast sein wird. Sein Seminar vom 9. bis 11. August ist zwar bereits ausgebucht. Für den Themenabend „Wie kommt der Lotse durchs Fahrwasser – Führungsqualitäten versus Machtansprüche“ am 8. August um 19 Uhr im Kaisersaal in Bad Bramstedt sind aber noch Plätze frei.