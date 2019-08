Open-Air-Kino – Filme in idyllischer Kulisse genießen

Henstedt-Ulzburg.. Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre bietet der Verein „Henstedt-Ulzburg Bewegt“ auch in diesem Jahr wieder ein Bürgerpark-Kino im Herzen der Großgemeinde an. Beim Open-Air vom Freitag, 9., bis Sonntag, 11. August, können die Zuschauer Filme vor einmaliger Kulisse genießen, denn idyllischer geht es kaum: Lauschig eingebettet in die hügelige Landschaft des Bürgerparks und an einem schönen See gelegen, zeigt sich das Kino besonders abends in tollem Licht.

In gemütlicher Abendstimmung sitzen die Besucher auf der Wiese des Parks. Um es sich so richtig bequem zu machen, sollten Decken, Kissen oder auch Campingstühle mitgebracht werden. „Wir verleihen auch wieder kostenfrei unsere Strandmuscheln, die wir von unserem Sponsor Outdoorer.Net zur Verfügung gestellt bekommen haben", sagt Vorstandsmitglied Frank Bueschler. Für die jüngeren Gäste steht in den Pausen auch wieder eine Hüpfburg bereit. Auf der elf Quadratmeter großen LED-Videowall werden an drei Tagen acht Filme für die ganze Familie gezeigt. Am Freitag geht es los mit „RIO2 – Dschungelfieber" (16 Uhr), „Christopher Robin" (18 Uhr) und „Freunde mit gewissen Vorzügen" (21 Uhr). Am Sonnabend folgen „Peter Hase" (16 Uhr), „Marry Poppins' Rückkehr" (18 Uhr) und „Begabt – Die Gleichung eines Lebens" (21 Uhr). Am Sonntag werden gezeigt: „Arlo & Spot" (15 Uhr) und zum Abschluss „Spider-Man: A New Universe" (17 Uhr). Ermöglicht wird das Bürgerpark-Kino durch die Unterstützung regionaler Sponsoren, denn die Rechte und Gebühren kosten pro Film knapp 300 Euro. „Unsere Veranstaltungen sollen für die Besucher möglichst ohne Eintritt sein und deshalb freuen wir uns über die Unterstützung aus der lokalen Wirtschaft" sagt Bueschler. Neben dem Schwenkgrill und dem Getränkewagen wird es auch Crèpes, frischen Kaffee und das obligatorische Popcorn zu familienfreundlichen Preisen geben – auch hier dienen die Einnahmen der Kostendeckung. Die Besucher dürfen aber trotzdem auch ihren eigenen Picknick-Korb mitbringen. Am Sonntag stellt der Verein den gemeindlichen Kirchen die Fläche und die Technik für einen großen gemeinsamen Open-Air-Gottesdienst ab 11 Uhr zur Verfügung. Predigen wird Pastorin Miriam van der Staaij von der Gemeinde St. Petrus zum Thema „Ihr seid das Licht der Welt". Sollte das Wetter den Gottesdienst im Freien nicht zulassen, findet dieser im benachbarten Bürgerhaus statt. Bürgerpark-Kino des Vereins „HU Bewegt", Freitag, 9. August/Sonnabend, 10. August, jeweils ab 16 Uhr; Sonntag, 11. August, ab 15 Uhr, Bürgerpark Henstedt-Ulzburg, Eintritt frei. Weitere Infos unter hu-bewegt.de