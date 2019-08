Was sie singen wollen, ist echt „HardChor“

Norderstedt. „Komplett im Arsch“ von der Band Feine Sahne Fischfilet. Oder „Die letzte Schlacht gewinnen wir“ von Ton Steine Scherben. Oder „Teenagerliebe“ von Die Ärzte. Lieder dieser Bands werden kaum von Chören gesungen. Bis jetzt. Denn jetzt gibt es den „HardChor“, ein Ensemble von Sängerinnen und Sängern mit Faible für Punkrock.

„Wir sind ein bunter Haufen unterschiedlicher Menschen mit wenig oder keiner Chor-Erfahrung und freuen uns über alle, die mitsingen wollen“, sagt Anna-Louise Zehl, kurz A-Lou, Chorgründerin und -leiterin. Geprobt wird im Sozialen Zentrum, aber der HardChor ist ein eigenständiges Ensemble und im Sozialen Zentrum nur zu Gast.

Die Idee entwickelte A-Lou mit Freunden bei einem Musikertreffen in Kopenhagen. „Wir haben bei einer Jam-Session Männer aus einem Chor getroffen und mit ihnen mehrstimmig Punkrock gesungen, das hat uns gut gefallen“, sagt A-Lou. Vor ein paar Monaten erinnerten Freunde sie daran, und gemeinsam zogen sie den HardChor auf. Bis jetzt gab es vier Proben.

Zum großen Chorkreis gehören zirka 20 Sängerinnen und Sänger aus Norderstedt, Eimsbüttel bis Altona, aus Hemdingen und Quickborn. Immer bei den Proben dabei sind bis jetzt zehn HardChorler. „Noten muss keiner können, wir singen nach Gehör“, sagt A-Lou.

Auch auf Instrumente verzichtet der HardChor. Dafür begleiten sich die Sängerinnen und Sänger mit Body-Percussions, mit Fingerschnipsen, Händeklatschen und Schenkelklopfen. „Ansonsten ist es bei uns wie bei jedem Chor – erst kommt das Einsingen, dann wird geübt, wir wollen aber vor allem Spaß am Singen haben“, sagt A-Lou. Die 41-Jährige macht seit ihrem siebten Lebensjahr Musik, spielt Gitarre, hatte Gesangsunterricht und sang im Hamburger Groove-Chor. Heute unterrichtet sie Gitarre und Gesang. „Ich teile den Chor nicht in Sopran, Alt, Tenor bis Bass ein, sondern in Klanggruppen“, sagt A-Lou. Für das Repertoire kann jedes Chormitglied Vorschläge machen. „Er darf nicht zu schnell sein und sollte eine gute Melodie haben“, sagt A-Lou, bevor sie „Komplett im Arsch“ anstimmen lässt. Der Titel ist keinesfalls Programm. Im Gegenteil. „Wenn es gut läuft, geben wir Konzerte“, sagt A-Lou.

Wer im Punkchor „HardChor“ mitsingen will, kommt mittwochs, 19.30, zur Probe ins Soziale Zentrum, In de Tarpen 8, Norderstedt. Infos gibt es unter a-lou@web.de.