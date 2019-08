37-Jähriger muss wegen Totschlags ins Gefängnis

Bad Segeberg/Kiel.. Wegen des gewaltsamen Todes eines Mannes in Bad Segeberg hat das Landgericht Kiel einen 37-Jährigen zu sechs Jahren und sieben Monaten wegen Totschlags in einem minderschweren Fall in Tateinheit mit versuchtem Diebstahl verurteilt. Der Angeklagte habe seinen langjährigen Freund „dermaßen zugerichtet“, sagte der Vorsitzende Richter Jörg Brommann in seiner Urteilsbegründung. Er habe dessen Tod billigend in Kauf genommen. Wegen der seit Jahren bestehenden schweren Alkohol- und Drogenproblemen des Mannes ordnete das Gericht die Unterbringung in einer Entzugsanstalt an.

In dem Verfahren wurden auch zwei von dem Mann in Bad Segeberg begangene Körperverletzungen aufgeklärt. Mit dem Strafmaß blieb die Strafkammer unter der Forderung von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, die auf neun Jahre und sieben Monate plädiert hatten. Der Verteidiger des Mannes wertete das Geschehen vom 29. Oktober 2018 als Notwehr und forderte einen Freispruch. Der Angeklagte war erst wenige Tage vor der Gewalttat aus einem erneuten Entzug entlassen worden und obdachlos. Laut Gericht leidet er neben den Alkohol- und Drogenproblemen unter einer ADHS-Erkrankung und einer Persönlichkeitsstörung. Nach einer Nacht im Freien kam er wenige Tage vor der Tat bei seinem langjährigen Freund und späteren Opfer unter. Dort tranken Täter und Opfer am Tattag laut Gericht gemeinsam Alkohol und konsumierten Marihuana, Ecstasy sowie Speed. Nach der Rückkehr kam es zum heftigen Streit zwischen beiden. Dabei ging es um Geld für Drogen. Das Opfer starb durch Ersticken nach Gewalteinwirkung gegen den Hals in Kombination mit einem Thorax-Trauma. Der Mann wies neben diversen Rippenbrüchen auch eine Verletzung am Herzen auf. Das zeige, wie massiv die Tritte waren, sagte der Richter. Nach der Tat ließ der 37-Jährige seinen verletzten Freund zurück. Der Angeklagte legte vor Gericht ein weitgehendes Geständnis ab, räumte darin aber nur mehrere Tritte ein. Eine Tötungsabsicht bestritt er vehement. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger will eine mögliche Revision prüfen.