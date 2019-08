Wie kann man Norderstedt leiser machen?

Norderstedt.. Bis zu einem bestimmten Grad ist Lärmempfinden natürlich subjektiv. Doch wenn sich viele Menschen bei einem Problem einig sind, sollte das Anlass für eine Verwaltung sein, zu handeln. In Norderstedt ist der Lärmaktionsplan die anerkannte Basis für Maßnahmen, um die akustische Belastung für die Bevölkerung möglichst zu reduzieren.

Der Leitfaden wird fortgeführt, die dritte Phase hat nun mit einem Workshop in der „TriBühne“ begonnen. Und mit einem Problem. Da sich der Termin – aus Fristgründen, so die Stadt – in den Sommerferien befand, war die Resonanz überschaubar, es kamen gefühlt weniger Bürger als zusammengezählt Fachleute aus dem Rathaus sowie der beteiligten Planungsfirmen anwesend waren. „Es kann nicht sein, dass so ein relevantes Thema in den Ferien gemacht wird“, sagte eine Bürgerin. Doch inhaltlich leistete das kleine Plenum dann doch einiges.

Verkehrsplaner Matthias Vollmer diskutierte mit Bürgern über Garstedt.

Foto: Christopher Herbst

„Sie haben das Wissen vor“, sagte Matthias Vollmer, bei der Verwaltung Experte für das Thema Verkehrszählung, in Richtung der Gäste. Diese teilten sich in Gruppen auf, besprachen die Situation in den Stadtteilen getrennt. Zum Beispiel für Garstedt. „Frust hoch zehn“ habe sie, sagte eine Frau, die seit 39 Jahren Norderstedterin ist. Sie lebt im Kohfurth. Also dort, wo in den letzten Jahren das Garstedter Dreieck als neues Wohngebiet entstanden ist – und der Durchgangsverkehr vom Herold-Center über die Horst-Embacher-Allee zum Friedrichsgaber Weg rollt. „Ich bin entsetzt über die Bauweise im Garstedter Dreieck mit den Betonschluchten, wo sich der Schall hin und her bewegt“, sagte die Anwohnerin. Mit Baulücken, mehr Grünflächen, hätte doch für eine Auflockerung gesorgt werden können. Sie mahnte das für andere Projekte an.

Was vielleicht nicht jeder weiß: Lärm wird zwar auch gemessen, doch für die Planung sind Berechnungen entscheidend, die Mittelwerte liefern und Vergleiche erlauben. Das heißt: Ein möglicherweise extremer Spitzenwert, verursacht zum Beispiel durch nächtliche Raserei, ist nicht ausschlaggebend – sondern eine konstant hohe Belastung. Wichtige Parameter dabei: Verkehrszahlen sowie die Höhe von Gebäuden und deren Abstand zur Straße.

„Es wird zwischen Lärmvorsorge und Lärmsanierung unterschieden“, sagte Christine Haß vom Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr. Das eine ist gesetzlich vorgegeben, etwa über das Bundesimmissionsschutzgesetz. Für das andere gibt es keinen Rechtsanspruch, es ist also eine freiwillige kommunale Leistung. Aber eben eine im Sinne des Gemeinwohls. Haß führte aus, dass Norderstedt Maßnahmen an Gemeindestraßen umsetzen könne, die Bauleitplanung steuern, Forderungen an Baulastträger übermitteln – und den Lärmaktionsplan umsetzen.

„Von 79 Maßnahmen sind 29 umgesetzt worden, 15 weitere teilweise“, sagte sie. So wie die 30er-Zone auf der Poppenbütteler Straße, die 2018 eingeschränkt wurde und nur noch von 22 bis 6 Uhr gilt. 22 weitere Maßnahmen, so Haß, hätten Einfluss auf Lärmminderung gehabt – etwa das Fahrradverleihsystem (Nextbike). Neben den zahlreichen Tempolimits in der Stadt, den Geschwindigkeitsüberwachungen, verwies sie auf den Ausbau der Rad-Infrastruktur, den Meilenstein auf der Ulzburger Straße, die Umgestaltung des Schmuggelstiegs, die Taktverdichtung auf den Buslinien 191 und 193 und das Carsharing als Bausteine der Planung.

Manfred Laske lieferte Ideen zur Neugestaltung von Norderstedt-Mitte.

Foto: Christopher Herbst

Wo die Stadt wenig vorweisen kann, ist der Fluglärmschutz, was auch mehrfach kritisiert wurde. Für die Zukunft erhielten die Experten diverse Ratschläge. Wie wäre es denn damit, die Rathausallee zeitweise von der Ulzburger Straße aus zu sperren, um den Durchgangsverkehr zu stoppen? Das soll zumindest geprüft werden. Ein Mann, der am Kabels Stieg wohnt, thematisiert die Schleswig-Holstein-Straße. „Lärmschutzwände auf einem Kilometer Länge, das würde viel ausmachen. Und Flüsterasphalt für den Ochsenzoll-Kreisel.“ Mit dem ÖPNV hat sich eine Frau befasst: „Was ist, wenn es Schnellbuslinien nach Ahrensburg oder Pinneberg gäbe?“ Mario Kröska, Fachbereichsleiter für Verkehrsflächen, bestätigte: „Es ist sehr regionalisiert auf Hamburg.“ Eine neuralgische Kreuzung ist der Bereich Ohechaussee/Tannenhofstraße/Rugenbarg. Dem versetzt gebauten Bereich fehlen Abbiegespuren, das hemmt den Verkehrsfluss. Matthias Vollmer sagt: „Abhilfe würde nur ein Ankauf von Flächen bringen.“ Baudezernent Thomas Bosse wolle hierzu noch einmal einen Versuch starten. Ein Kreisverkehr sei nicht sinnvoll, da die Verkehrsströme ungleich seien.

Am 19. September soll der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr bereits über einen Entwurf des Lärmaktionsplanes abstimmen. Bis 31. August 2019 können Bürger noch per Mail an laermschutz@norderstedt.de eigene Vorschläge zum Lärmschutz einreichen.