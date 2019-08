Stadtwerke Norderstedt feiern 100. Geburtstag

Norderstedt.. Am Sonntag, 4. August, dreht sich im Norderstedter Stadtpark alles um Energie, Wasser und Kommunikation. Die Stadtwerke wollen den Besuchern von 11 bis 18 Uhr nicht nur auf unterhaltsame und anschauliche Weise nahebringen, was ihre tägliche Arbeit ist. Sie wollen auch mit den Norderstedtern feiern, und zwar gleich zwei Jubiläumsfeste, denn: Der örtliche Versorger wird 100 Jahre alt, wilhelm.tel begeht seinen 20. Geburtstag.

Mehr als 10.000 Besucher kommen jedes Jahr, um sich querbeet durch die Unternehmensfelder zu informieren, vielleicht werden es dieses Jahr ja noch mehr. „Ob der Norderstedter Beitrag zur Energiewende oder die digitale Zukunft – das jährliche Sommerfest gibt den Besuchern die Gelegenheit, sich in einem entspannten Rahmen aktiv, kritisch und konstruktiv mit uns dazu auszutauschen“, sagt Werkleiter Jens Seedorff.

Eva Reiners, Programmkoordinatorin des Stadtparks, lädt die Gäste in die virtuelle Welt ein, eine Neuheit im Programm. „Die Besucher werden aus dem Stadtpark direkt in eine digitale Welt gebeamt“, sagt Reiners.

Wer den Stadtpark schon immer mal aus der Vogelperspektive sehen wollte, dem empfiehlt sie eine Fahrt mit dem Kranballon. Dazu gibt es viele bekannte Stationen zum Mitmachen und Ausprobieren, die bei den Besuchern gut ankommen.

Baumklettern, Wasserbaustelle, Holzspektakel, Kickerwelt, Energiewand und Bungee Trampolin sind beliebte Klassiker und sorgen für reichlich Aktion bei den jungen Besuchern. Wer es etwas ruhiger mag, gestaltet in einer der drei Kreativwerkstätten Mitbringsel für Zuhause. Zwischendurch entspannen können Ruhebedürftige in der MobyKlick Lounge. Die Schlemmerinseln der Seepromenade bieten leckere Speisen und Getränke zu günstigen Preisen, wie der Veranstalter betont. Mit etwas Glück ist das Bläserensemble „Men in Blech“, das mehrmals täglich an wechselnden Orten spielt, gerade in der Nähe.

„Zum Jubiläum haben wir uns etwas Besonderes einfallen lassen. Um 14 Uhr laden wir alle Besucher ganz herzlich zu einem leckeren Stück Geburtstagskuchen ein“, Seedorff.

Und damit es eine schöne Erinnerung an die gemeinsame Feier gibt, stehen an der Seepromenade eine überdimensionale „100“ und „20“, die die Jubilare gemeinsam mit allen Gästen gestalten wollen. ms

Querbeet, So 4.8., 11.00-18.00, Stadtpark Norderstedt. Eintritt frei, weitere Infos unter www.querbeet.de