Kaltenkirchen.. Die Polizei hat am Dienstag bei einer mobilen Kontrolle zwischen 13 und 17.30 Uhr in Kaltenkirchen 19 Verkehrssünder ertappt. Was selbst die Beamten erstaunte: In 13 dieser Fälle waren Menschen im Auto nicht angeschnallt, in einem Fall handelte es sich sogar um ein Kind. Verstöße gegen die Gurtpflicht werden mit 30 Euro Verwarnungsgeld geahndet. Wer Kinder im Fahrzeug nicht sichert, muss mit einem Bußgeld bis zu 70 Euro und einem Punkt rechnen. Sechs Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und ein Punkt, da sie während der Fahrt telefonierten. Die Polizeibeamten aus Kaltenkirchen haben weitere Kontrollen angekündigt.