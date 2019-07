Neue Seniorenresidenz eröffnet in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen.. Der Bau der neuen Seniorenresidenz am Holstenplatz in Kaltenkirchen soll Ende dieses Jahres fertiggestellt sein. Die Fassade wurde bereits mit einem hellen Stein verklinkert, die Fliesen sind verfugt und in zwei Wochen sollen die Gerüste abmontiert werden. Danach folgt die Inneneinrichtung, im Herbst sollen dann die grünen Außenlagen angelegt werden. „Die Eröffnung ist zum Anfang des kommenden Jahres geplant“, sagt Projektleiter Björn Beining von der Specht Gruppe.

Die moderne Seniorenresidenz liegt mitten im Herzen von Kaltenkirchen – unmittelbar an der AKN-Bahnstation sowie in der Nähe des Rathauses. Das Obergeschoss des vierstöckigen Gebäudes inklusive Staffelgeschoss ist komplett von einer Dachterrasse umrundet. Bei einem Spaziergang können die Bewohner wunderbar über die ganze Stadt blicken. „In der Bevölkerung waren viele der Meinung, dass Senioren auf die grüne Wiese gehören. Doch es gibt unterschiedliche Interessen im Alter. Einige möchten gern in der Stadt wohnen und am alltäglichen Leben teilnehmen", sagt Bürgermeister Hanno Krause. Susanne Steenbuck, die Vorsitzende des Jugend-, Sport- und Bildungsausschusses, ergänzt: „Die älteren Herrschaften gehören in die Mitte der Gesellschaft." Es gibt 24, 35 und 61 Quadratmeter große Zimmer Auf einer Wohnfläche von 5025 Quadratmetern können 123 pflegebedürftige Menschen untergebracht werden. Es werden nur Einzelzimmer mit eigenem Bad angeboten. Neben dem klassischen Einzelzimmer mit bis zu 24 Quadratmetern wird es auch Komfortzimmer mit bis zu 35 und Pflegesuiten mit bis zu 61 Quadratmetern geben. Hier können theoretisch auch Paare gemeinsam leben. Die Suiten im Obergeschoss verfügen über Dachterrassen. Schon jetzt ist die Nachfrage hoch. Preise hat der Betreiber, die Emvia Living GmbH, noch nicht festgelegt. Im Erdgeschoss ist eine Gewerbefläche von 120 Quadratmetern geplant – sie wurde von der Firma O.T.N. (Orthopädie.Technik.Nord) angemietet. Außerdem wird es eine Caféteria geben, die öffentlich zugänglich sein soll. Zu einem guten Wohngefühl tragen jede Menge Gemeinschaftsbereiche bei, in denen die Senioren gemeinsam kochen, essen und quatschen können. Auch wird es einen Bereich für einen mobilen Friseur geben. „Das Erscheinungsbild des Holstenplatzes ändert sich durch dieses neue Gebäude bereits deutlich zum Positiven. Wir sollten uns aber demnächst mit einer Neugestaltung nach Abschluss der Bauarbeiten befassen", sagt Krause. In den Bau fließen 17 Millionen Euro. Der Bebauungsplan, der zunächst zwei bis drei statt drei bis vier Geschosse vorsah, musste zugunsten der Wirtschaftlichkeit überarbeitet werden. „Innerhalb nur eines Jahres haben wir es geschafft, die Änderungen des B-Plans zur Rechtskraft zu führen", sagt Bürgermeister Hanno Krause. Ein weiterer Erfolg: Nicht der Steuerzahler muss die zusätzlichen Kosten in Höhe von rund 10.000 Euro tragen, sondern diese übernimmt die Specht Gruppe.