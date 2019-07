Wer wird Nachfolger von Maike Rotermund?

Norderstedt.. Zum Beispiel Maike Rotermund. Sie war die Schmugglerin des Jahres 2018. Eine Frau, die jeder kennt, der sich im öffentlichen Leben bewegt. Ihr fleißiges Engagement bei der Betreuung von Sportlern mit Handicap in den Norderstedter Werkstätten ist außergewöhnlich. Grund genug für die Interessengemeinschaft Ochsenzoll, Maike Rotermund 2018 beim 32. Weinfest am Schmuggelstieg zur „Schmugglerin“ zu küren.

Für das Jahr 2019 wird nun die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Rotermund gesucht. Gelüftet wird das Geheimnis dann beim 33. traditionellen „Weinfest am Schmuggelstieg“, und zwar am Eröffnungstag, 30. August, um 20 Uhr auf der großen Bühne.

Wer soll die begehrte Auszeichnung in diesem Jahr bekommen? Das haben letztlich die Norderstedter in der Hand: Alle Bürgerinnen und Bürger Norderstedts sind ab sofort aufgerufen, Vorschläge zu machen, wer aus ihrer Sicht den Titel „Schmuggler des Jahres 2019“ verdient hat. Gesucht wird auch in diesem Jahr wieder eine Persönlichkeit, die sich durch großes Engagement, durch Einfallsreichtum oder durch besondere Hartnäckigkeit, vielleicht auch auf etwas verschlungenen Wegen, besonders um das öffentliche Wohl verdient gemacht hat, egal ob in der Politik, in der Kultur, im Sport oder im sozialen Bereich.

Tipps und Vorschläge werden ab sofort bis zum 16. August 2019 erbeten. Wer einen Vorschlag machen möchte, schreibt an die Interessengemeinschaft Ochsenzoll e.V., c/o Deutsche Bank AG, Herr Thomas Krönke, Schmuggelstieg 4, 22848 Norderstedt, oder schickt an thomas.kroenke@db.com unter dem Stichwort „Schmuggler des Jahres 2019“ eine E-Mail.