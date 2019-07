Wilder Westen in der Segeberger Innenstadt

Bad Segeberg.. Einmal im Jahr heißt es in Bad Segeberg: Eine ganze Stadt spielt Karl May!“ Am Sonnabend, 3. August verwandelt sich die Innenstadt in die „Wildwest-Mainstreet“. Für Karl-May-Fans ist der Tag am ersten Sonnabend im August zu einem festen Termin geworden, denn bei einem Bummel durch die Stadt kann man den Schauspielerinnen und Schauspielern der „Unter Geiern – Der Sohn des Bärenjägers“-Inszenierung ganz nah sein.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Kalkberg GmbH und Michael Meier, dem Kulturbeauftragten der Stadt Bad Segeberg. Der Unternehmerverein „Wir für Segeberg", das M & H Modehaus und das Verlagshaus C.H. Wäser unterstützen diese Gemeinschaftsaktion. Das Programm beginnt um 10 Uhr. Auf der Bühne vor der Volksbank sorgen „Jenny and Friends" von 11 Uhr an für Westernmusik. Die Musiker um die Bandgründerin und Sängerin Jenny Greißner sind seit 1998 in der Region unterwegs und bieten ein tanzbares Repertoire mit klassischer Country-Music. Geben Autogramme in Bad Segeberg: Larissa Marolt, Alexander Klaws und Raul Richter (v.l.).

Foto: Daniel Reinhardt / dpa Die Unternehmen aus der Innenstadt locken die Besucher mit spannenden Aktionen, Gutscheinen und Give-Aways. Die Statisten der Karl-May-Spiele verteilen in der Innenstadt Stirnbänder und schminken die Kids. In der Kurhausstraße vor dem Löwen-Sanitätshaus gibt es am Glücksrad der Karl-May-Spiele Sachpreise sowie Freikarten für „Unter Geiern“ zu gewinnen und bei RäuberEvents stehen Snacktüte und Indianertipi basteln sowie Indianer-Tattoos auf dem Programm. Höhepunkt des Tages ist die Autogrammstunde mit dem Ensemble der Karl-May-Spiele. Von 11 bis 12 Uhr sind die Schauspielerinnen und Schauspieler in der Fußgängerzone zu Gast. Die Darsteller trifft man an fünf Stationen auf der Hamburger Straße zwischen Arko und der Buchhandlung C.H. Wäser. Dabei sind natürlich Alexander Klaws (Winnetou), Larissa Marolt (Tiffany O`Toole) und Raúl Richter (Martin Baumann, der Sohn des Bärenjägers), aber auch alle anderen Schauspieler. Ein Stadt spielt Karl May, Sa, 3.8, 10.00, Innenstadt von Bad Segeberg