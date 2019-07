Karibisches Flair im Alsterschlösschen Poppenbüttel

Poppenbüttel.. Passend zu den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit in diesen Tagen, bringt die Singer-Songwriterin Judith Tellado aus Puerto Rico karibisches Flair ins Alsterschlösschen Burg Hennberg. In ihren Konzerten spielt Tellado gekonnt verschiedenste Perkussionsinstrumente: Mal gibt’s trockene Pop-Beats auf der Cajón, dann die swingende Snare Drum mit Jazzbesen, oder es vermitteln Bongos, Güiro und Shaker ein Flair lateinamerikanischer Folklore. Außerdem begleitet sich die Sängerin sich bei einigen Songs selbst am Klavier. Die meiste Zeit gibt sie diese Aufgabe jedoch an ihren Duopartner und Ehemann Georg Sheljasov ab, der den Abend über am Piano sitzt oder aber virtuos die Gitarre zupft. Die karibische Herkunft der Sängerin ist auch visuell sehr präsent: ihre Bühnenoutfits näht die erklärte „Do-It-Yourself-Künstlerin“ in traditionell bunten Farben selbst. Gerne präsentiert die Sängerin bei ihren Konzertabenden auch ein oder zwei Werke ihrer surrealistischen Malerei voll bunter Traumwelten und wild rankendem Grün – passend zum neuen Album „Yerba Mala“. Der Titel bedeutet übersetzt „Unkraut“, und soll die Vitalität der tropischen Natur ausdrücken.

( HA )