Kripo ermittelt nach zwei Feuern wegen Brandstiftung

Ellerau.. Nach zwei Feuern in Eller­au ermittelt die Kriminalpolizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Der Täter richtete hohen Schaden an, als er auf dem Gelände eines Autohauses am Buchenweg Feuer legte. Tatzeit war Freitag, 26. Juli, gegen 2.45 Uhr, teilte die Polizei am Montag mit. „Durch das Feuer wurden insgesamt sechs Autos zum Teil stark beschädigt“, sagte ein Polizeisprecher. Ein Renault Modus und ein Renault Twingo brannten vollständig aus. Die Flammen beschädigten außerdem einen Kleinwagen der Marke Chevrolet, einen Renault Megane sowie zwei Firmenwagen des Autohauses.

Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe. Kurz zuvor war in einem Vorgarten am Schlehdornweg ein Brand ausgebrochen. Dort standen mehrere Buschpflanzen in Flammen. „Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen, so dass es sich nicht weiter ausbreitete", sagte der Polizeisprecher. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Kripo Norderstedt bittet um Hinweise unter Telefon 040/528 060.