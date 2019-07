Das alte Haus soll nun einer Neubebauung weichen. 30 Prozent der Wohnungen müssen in geförderter Bauweise entstehen. Die Details.

Norderstedt Am Tucheler Weg sollen 34 neue Wohnungen entstehen

Norderstedt.. Zwölf Wohnungen sind in dem alten Mehrfamilienhaus am Tucheler Weg 12. Das Haus ist betagt, in die Jahre gekommen, und es soll nun weichen für eine Neubebauung, sagen die Eigentümer, eine Grundstücksgemeinschaft.

Nach dem der Stadt vorliegenden Konzept sollen auf dem Grundstück in Harksheide beinahe dreimal so viele Wohnungen entstehen. Zwei nach Südwesten orientierte Gebäuderiegel mit 34 Wohnungen sind geplant. Nach den Vorgaben der Norderstedter Politik müssen 30 Prozent dieser Wohnungen in geförderter Bauweise entstehen. Die Häuser sollen jeweils drei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss haben.

Staffelgeschoss soll eingerückt werden

Um die Anmutung einer Viergeschossigkeit zu verhindern, soll das Staffelgeschoss vollständig eingerückt werden. Eine neue, größere Tiefgarage soll die bestehende Tiefgarage zum Tucheler Weg ersetzen. Ziel sei es, auch für die Nachbarschaft Stellplätze zu schaffen, um dem Parkdruck entgegenzuwirken. Das Trafohäuschen der Stadtwerke Norderstedt im Südwesten soll für die Planung verkleinert und verlegt werden. Die Stadt befürwortet das Konzept, weil es attraktiven Wohnraum schaffe und sich harmonisch in das Quartier einfüge.

Infoveranstaltung der Stadt zum Bebauungsplan 110 Stonsdorfer/Tucheler Weg, Di 13.8. 19.00, Rathaus Norderstedt, Rathausallee 50.