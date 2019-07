Warnstreik legt Klinikum in Bad Bramstedt lahm

Bad Bramstedt.. Mit einem Warnstreik haben die Beschäftigten große Bereiche des Klinikums Bad Bramstedt lahm gelegt. Um ihren Forderungen nach höheren Löhnen Nachdruck zu verleihen, traten am Montagmorgen nach einem Aufruf der Gewerkschaft Ver.di 100 Mitarbeiter in den Ausstand. Auf den Stationen und in den Operationssälen wurde lediglich ein Notbetrieb aufrecht erhalten. Physio- und Ergotherapien sowie die Logopädie fielen aus. Auch viele der Beschäftigten, die wegen des Notdienstes nicht an der Aktion teilnehmen konnten, und mehrere Patienten erklärten sich ausdrücklich solidarisch mit den Streikenden.

Im Raum steht eine Forderung, die Imke Wriedt vom Ver.di-Bezirk Südholstein als politisch bezeichnet: 12,32 Prozent. So groß ist der Abstand bei der Bezahlung der Therapeuten und Pflegekräfte zwischen dem Haustarifvertrag des Klinikums und dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst, der an fast allen Reha-Kliniken üblich ist. Imke Wriedt nennt Beispiele: Im Klinikum verdient eine Berufsanfängerin als Krankenschwester 2390 Euro, woanders sind laut Tarif 2801. Bei den Therapeuten sind die Unterschiede ähnlich groß.

Streikende trafen sich auf einem Parkplatz

„Es muss endlich was passieren, wir haben einen großen Abstand aufzuholen“, sagt Imke Wriedt, Ver.di Südholstein.

Foto: Wolfgang Klietz

„Es muss endlich was passieren, wir haben einen großen Abstand aufzuholen“, sagt die Gewerkschafterin, die zwei Verhandlungsrunden mit der Geschäftsführung schon hinter sich hat. Dass die 12,32 Prozent unrealistisch sind, weiß auch die Gewerkschaft und geht mit einer Forderung von acht Prozent und einer Laufzeit von zwei Jahren in die Gespräche. Außerdem fordert Ver.di eine Sonderregelung mit zusätzlichem Urlaub für ihre Mitglieder. Klinikum-Geschäftsführer Jens Ritter hat bislang 6,7 Prozent angeboten.

Die Streikenden trafen sich auf einem Parkplatz des Klinikums und begrüßten auch mehrere Patienten, die auf Unterarmstützen und in Rollstühlen dazu kamen und die Forderungen unterstützten. Durch „Mundpropaganda“ habe sie von den Streik erfahren, sagt Patientin Daniela Paulsen. Sie wird seit fünf Wochen im Klinikum behandelt und hat festgestellt, dass das Personal unterbezahlt ist. Außerdem erlebt sie immer wieder, dass Therapien ausfallen. „Die Therapeuten und die Schwestern bekommen zu wenig Anerkennung und Geld“, meint auch Christel Meyer-Lodding, die in der Neurologie behandelt wird. „Die sind immer so freundlich und leisten so viel. Ich bewundere das sehr.“ Rosemarie Bantin sitzt seit einem Schlaganfall in Rollstuhl und will sich ebenfalls für das Personal einsetzen, das ihr geholfen habe. „Als ich hierher kam, konnte ich nichts“, sagt die Patientin. „Jetzt kann ich schon am Stock gehen.“ Auch Christine Berning nimmt im Rollstuhl an der Kundgebung teil und wünscht sich, dass die Forderungen erfüllt werden.

Die Verhandlungen werden am 21. August fortgesetzt

Die Patientinnen Christel Meyer- Lodding, Christine Berning und Rosemarie Bantin (v. l.) unterstützen die Forderungen der Gewerkschaft.

Foto: Wolfgang Klietz

Doch die Umsetzung ist aus vielen Gründen schwierig. Zwar zahlt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) in den Kliniken, die ihr zu 100 Prozent gehören, nach Tarif des öffentlichen Dienstes. Doch in Bad Bramstedt ist die DRV nur zu 75 Prozent Anteilseigner. Den Rest teilen sich die Stadt und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. „Wir haben Verständnis für die Forderungen“, sagt Klinikdirektorin Claudia Meixner. Doch die Umsetzung der Gewerkschaftspläne werde das Klinikum vor wirtschaftliche Probleme stellen. Schon das eigene Angebot von 6,7 Prozent sei nur mit Mühe umsetzen. „Bei diesem Angebot wird es auch bleiben“, kündigte Meixner an. Bürgermeisterin Verena Jeske begrüßte die Streikenden, die vom Klinikum zum Rathaus gezogen waren. „Die Forderungen sind gerechtfertigt, aber schwer umzusetzen“, sagte sie. Grundsätzlich sei sie der Ansicht, dass die meisten Menschen in sozialen und pflegerischen Beruf deutlich zu schlecht bezahlt werden. „Die Menschen dürfen nicht auf der Strecke blieben“, sagt Bürgermeisterin Jeske.

Die Verhandlungen zwischen dem Klinikum und den Arbeitnehmervertretern werden am 21. August fortgesetzt. „Bisher waren die Gespräche konstruktiv, das wollen wir fortsetzen“, sagt Gewerkschafterin Imke Wriedt.

Weitere Infos: 480 Mitarbeiter hat das Klinikum

Das Klinikum beschäftigt an seinem Standort in Bad Bramstedt 480 Mitarbeiter und zählt damit zu den größten Arbeitgebern in der Region. Im Akutbereich sowie in der Rehabilitation werden pro Jahr 13.000 Patienten behandelt. Zum Klinikum gehört außerdem eine Reha-Außenstelle im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Gegründet wurde das Klinikum als Kurhaus, später erhielt es den Namen Rheumaklinik. Behandelt werden Erkrankungen des Bewegungsapparats bei Kindern und Erwachsenen.